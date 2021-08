Mes Pierre-Alexis Bombardier et Annie Madigan. Source : LinkedIn

C’est une double prise…Le cabinet De Grandpré Jolicoeur a recruté deux de ses anciens stagiaires, Meset, à titre d’avocats !Voici ce que nous savons sur eux.Me Bombardier pratique en droit de la copropriété, droit de la construction et en droit immobilier. Il a opté pour ce domaine du droit, car, dit-il, il s’agit d’un secteur en plein développement.Il estime à cet égard qu’il est « stimulant » de pouvoir y contribuer.Le domaine de la copropriété permet notamment au Barreau 2021 de travailler à la gestion de litiges et différends en copropriété ainsi que dans des dossiers liés au recouvrement de charges communes, de vente et vices cachés et de vices de construction.Me Bombardier a notamment été assistant de recherche pour l’organisme Droit animalier Québec (DAQ) tout en travaillant chez De Grandpré Jolicoeur, où il est à l’emploi de mai 2019.Il a acquis de l’expérience rédactionnelle notamment pour la rédaction d’opinions juridiques et de procédures judiciaires. Il agit comme secrétaire et président d’assemblée de copropriétaires.Il a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2020.Me Madigan s’est jointe au bureau de De Grandpré Jolicoeur à titre d’étudiante en droit en mai 2018 et y a complété son stage du Barreau en 2021.La Barreau 2021 oriente sa carrière vers le financement immobilier, ce qui l’amène à mettre en place des garanties mobilières et immobilières en matière commerciale ou multi résidentielle, en plus de rédiger des conventions de prêt.Son stage l’a notamment amené à travailler tant dans le département de litige que dans le département financement immobilier et transactionnel.Diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Me Madigan a notamment participé au concours de plaidoirie pancanadien Laskin et s’est taillée une place parmi les 10 meilleurs plaideurs.Elle a également effectué un stage à la Cour du Québec et a occupé le poste d’auxiliaire d’enseignement dans le cadre du cours d’anglais juridique à la Faculté de droit.