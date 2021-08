Êtes-vous anxieux à propos de votre retraite? Sources : Site web de l’IQPF et Shutterstock

Vous sentez-vous optimiste, neutre ou anxieux à propos de votre retraite ? Est-ce que la Covid-19 vous a poussé à repenser votre approche en matière de planification de retraite ? Par exemple, est-ce que vous avez décidé de reporter de quelques années votre retraite, de ne plus déménager à l’étranger ou envisagez-vous de vieillir dans votre maison, plutôt que dans une résidence pour aînés ?La meilleure stratégie pour répondre à ces questions est d’être proactif et d’établir ou de mettre à jour un plan de retraite. Que vous choisissiez de faire cet exercice seul ou être accompagné d’un spécialiste, utilisez des sources de référence fiables qui vous donneront des paramètres non biaisés.Au Québec, l’Institut québécois de planification financière a pour mission d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles par la formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique professionnelle.À ce titre, l’IQPF met à jour et publie annuellement des Normes d’hypothèses de projection qui peuvent être utilisées pour élaborer des projections financières à long terme (10 ans et plus) libres de biais ou préjugés potentiels puisque établies à partir d’un grand nombre de sources.Ainsi, pour l’année 2021, les hypothèses de projection sont les suivantes :Sources : IQPF et FP Canada Standards Council,Normes d’hypothèses de projection, p. 5 - Normes d'hypothèses de projection (IQPF)Ces hypothèses sont certainement un très bon guide de référence. Cependant, chaque cas étant différent, il sera judicieux d’adapter ces normes à votre réalité.Si vous faites affaire avec un Planificateur financier, il pourra utiliser d’autres ressources externes qui vont l’aider à calibrer ces hypothèses en fonction de votre situation. Il proposera par exemple des variables plus conservatrices si vous lui indiquez que vous vous considérez comme un investisseur plus conservateur que la moyenne.La région dans laquelle vous vivez et pensez prendre votre retraite peut aussi requérir un changement dans les présomptions des taux d’emprunts ou même d’inflation. Votre espérance de vie aura aussi un impact important sur votre plan de retraite, la Table de mortalité CPM 2014 utilisée par l’IQPF établit des moyennes qui ne ressemblent peut-être pas à la réalité de vos gènes.Tout comme le droit, le domaine des finances est plus complexe qu’il n’y paraît. Faites vos devoirs, renseignez vous, informez-vous mais considérez aussi sérieusement de vous faire accompagner dans vos décisions relativement à la retraite pour établir un plan solide et objectif.L’équipe de spécialistes de la Corpo travaille en exclusivité pour les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. L’équipe peut vous aider à faire une analyse de retraite ou une planification financière.