John Wirt. Source : LinkedIn

La société Neptune Solutions Bien-être inc. a annoncé la nomination deà titre de chef du contentieux. Axée sur la santé et le bien-être, l’entreprise promeut des marques naturelles, végétales et durables.« Je suis ravi que John se joigne à Neptune pour diriger notre service juridique, qui a récemment été renforcé par l'arrivée de, afin de mettre en place les processus de conformité requis pour exercer des activités dans des secteurs hautement réglementés comme l'alimentation, les boissons et le cannabis », a déclaré, président et chef de la direction de la société.Avec ses 30 ans d’expérience à titre d’avocat spécialisé en conformité réglementaire, Me Wirt dirigera le service juridique interne de l’entreprise. Il sera épaulé par Gary S. Kaminsky, le vice-président principal de la conformité et des affaires juridiques qui a été récemment embauché.Avant sa nomination, il a travaillé en tant que président et chef du contentieux à Epic Sports & Entertainment pendant plus de trois ans. En plus d’avoir fondé son cabinet spécialisé en droit du sport et du divertissement Wirt & Wirt en 2010, il a pratiqué à la société internationale Square Ring inc. à titre de chef de la direction et chef du contentieux, pendant une dizaine d’années.Sa carrière a débuté aux États-Unis en travaillant à titre d’associé pour la firme Jenner & Block de 1989 à 1993, et la firme Sidley & Austin, de 1993 à 1996. Il a acquis de l’expérience dans son domaine en travaillant pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis et pour plusieurs entreprises américaines du secteur du cannabis.En plus d’être nommé président du comité d’audit, il a siégé au conseil d'administration de la société publique Interactive Television Networks.Diplômé en arts du collège Knox, il a obtenu un juris doctor en droit à l’Université de l’Illinois en 1989 et une certification en comptabilité en 1986.