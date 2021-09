Le doctorant Mahamadou Diallo et le professeur Olivier Delas. Source : Site web de l'Université de Laval

Avec la rentrée universitaire, vos facultés de droit ont été occupées. Voici un résumé des dernières actualités...La Faculté de droit de l’Université Laval félicite le doctorant en droitqui a soutenu sa thèse le 30 juin dernier devant un jury d’envergure.Sous la direction du professeur, cette thèse est intitulée « la protection des droits de la personne et la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies par l'Union européenne et ses États membres - Le cas de la lutte contre la piraterie maritime dans la Corne de l'Afrique ».M. Diallo a examiné notamment les liens entre l’exigence du respect du droit européen des droits de la personne faite à l’Union européenne et à l’obligation de mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité par l’opération militaire anti-piraterie maritime.Ses intérêts de recherche portent sur le droit de l’Union européenne, le droit international et européen des droits de la personne, le droit de la mer et le droit pénal.La Faculté de droit annonce la mise en ligne d’un nouveau portail accessible pour tous les étudiants de deuxième et troisième cycle.Appelé « L’univers de la recherche – Étudiants », le site est accessible sur monPortail dans les activités de perfectionnement. Différents outils sont disponibles pour accompagner les étudiants dans leur projet de recherche à la maîtrise et au doctorat.Ce site a été réalisé sous la supervision de la professeure et vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté, par les étudiants au doctoratetUne section ressources offre toutes les informations liées à la Faculté et à l’Université. L’autre partie du site est un « kit de survie » en recherche incluant une section pour le dépôt d’une demande de bourse.Pendant la session d’automne, d’autres sections intéressantes seront disponibles notamment la publication des articles scientifiques et la rédaction d'un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat.La Section de droit civil de la Faculté de droit cherche un candidat pour combler le poste de professeur en droit des affaires, de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité. Ce poste mène à la permanence.La personne sera amenée à enseigner le cours obligatoire de droit de l’entreprise et le cours optionnel de droit des sociétés par actions à la licence. Elle poursuivra un programme de recherche et de publications dans ce domaine.Les candidats qui ont un intérêt à explorer les questions fondamentales du droit des affaires dans divers contextes sont invités à déposer leurs curriculum vitaes. Toutes les candidatures sont acceptées à tous les rangs incluant les titulaires.Les dossiers seront étudiés à partir du 12 octobre 2021 et jusqu’à ce que le poste soit pourvu.L’entrée en fonction est prévue pour le 1er juillet 2022. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici La Section de droit civil a remis l’ordre du mérite à six diplômés dont trois récipiendaires font partie de la même famille . Me, Meet Meont reçu la plus haute distinction de l’université.Les autres lauréats sont Me, Meet MeLa Section de common law a mis en ligne son rapport annuel 2020-2021.Ce rapport donne un aperçu des activités de recherche et des réalisations accomplies par la Section pendant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.Vous pouvez le consulter ici L’artiste peintre Francesca Trop, diplômée de l’Université de Montréal depuis 1992, a fait don de l’un de ses tableaux à la Faculté de droit. Le tableau intitulé In pari materia sera installé dans la Clinique juridique rénovée.Une cérémonie aura lieu prochainement pour souligner ce don et celui de Me, diplômé de la Faculté depuis 1968, qui a offert deux tableaux deen 2020 qui sont installés dans la Bibliothèque de droit.