Christian Létourneau nommé au poste d’associé directeur du bureau de Dentons à Montréal. Source : maisondupere.org

Claude Morency occupait le poste depuis 2007. Source : banque d'images Droit-inc

Ce n’est peut-être pas “historique”, mais bien important. Dentons Canada confirmait hier la nomination deau poste d’associé directeur du bureau de Montréal.L’associé au sein du groupe Emploi et travail succède à, qui occupait le poste depuis 2007. Il s’agit d’un premier changement de garde depuis la fusion de Fraser Milner Casgrain sous la bannière Dentons en 2012.« Je suis honoré d’avoir été nommé associé directeur du bureau de Montréal de Dentons. Je suis déterminé à faire en sorte que le cabinet continue à fournir des services hors pair à tous ses clients, quel que soit le champ de pratique ou le secteur d’activité », de déclarer le principal intéressé.Rappelons qu’il cumule plus de 30 ans d’expérience en droit du travail. Ses débuts au cabinet remontent à 1989, année de son admission au Barreau.Fait amusant, en 2007, un vote des associés de FMC avait été nécessaire pour élire Me Morency à la tête du bureau de Montréal. Me Morency avait alors coifféet un certain...Christian Létourneau!« Nous sommes ravis que Christian soit le nouvel associé directeur du bureau de Montréal, a pour sa part affirmé, chef de la direction de la région Canada. Sa connaissance approfondie du paysage juridique québécois et la détermination avec laquelle il cherche toujours à fournir d’excellents services aux clients nous aideront à atteindre les objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés pour le Québec et au-delà. »Si le flambeau lui échappe, après 14 ans, Me Morency demeure associé au sein du groupe Litiges et règlement des différends. Surtout, il devrait continuer « à jouer un rôle clé dans la direction du cabinet » à titre de membre du conseil national de la région Canada, indique le communiqué de presse « Ce fut un privilège d’être l’associé directeur du bureau de Montréal durant les 14 dernières années. Le cabinet continue à croître, et maintenant plus que jamais, nous avons toutes les compétences et les ressources nécessaires pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’affaires au Canada et partout dans le monde », soutient Me Morency.Les deux hommes assurent maintenant qu’ils travailleront en « étroite collaboration » pour assurer une « transition harmonieuse » au bureau de Montréal.Christian Létourneau fournit des conseils et représente des clients dans des dossiers ayant trait au droit du travail ou aux régimes de retraite ainsi que des litiges et autres modes de règlement des différends, devant tous les échelons du système judiciaire et divers tribunaux administratifs. Il a développé une expertise dans le domaine du harcèlement psychologique.Claude Morency est associé au sein du groupe Litiges et règlement des différends du bureau de Montréal. Il exerce principalement dans les domaines des litiges en droit des sociétés, des litiges commerciaux et des litiges de construction. Beth Wilson l’a notamment remercié au nom du conseil et du comité de direction national pour son « leadership exceptionnel », qui aurait, assure-t-il, « grandement contribué au succès du cabinet. »