Mes Laurence Cliche, Pascale Carrier, Raphaël Parrot et Mariam Hassan. Source : Bernier Beaudry

Le cabinetaccueille trois nouveaux avocats et une nouvelle notaire.Merejoint Bernier Beaudry après avoir travaillé un an chez Paradis Dionne & Associés à Thetford Mines. Ce barreau 2020 a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2019. Elle pratique au bureau de Bernier Beaudry à Thetford Mines. Elle se spécialise dans le droit de la construction, des affaires et le litige civil.Me Laurence Cliche est membre du conseil d’administration d’Héritage Centre-Ville, un organisme qui vise à revitaliser le centre-ville de Thetford Mines. L’avocate est aussi membre du conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches.Meœuvre au bureau de Saint-Georges du cabinet d’avocats d’affaires, où elle était déjà en stage précédemment. Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Membre du barreau depuis le mois d’août, elle propose ses services en litige civil et commercial, fusions et acquisitions, droit du travail et de la construction.Me Pascale Carrier agit à titre de bénévole auprès de Héma-Québec, ainsi que de Penny Drops, où elle enseigne les concepts de base en matière de finances personnelles à des étudiants. Elle est mentor pour l’organisme Jeunesse Enrichie. Elle est également membre du conseil d’administration de l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC).Durant ses études, l’avocate a été la présidente du groupe Amnistie internationale de l’Université de Sherbrooke.Mequitte le cabinet Picard Poitras Gervais Avocats pour se joindre au bureau de Québec de Bernier Beaudry. La pratique de ce barreau 2019 se concentre sur le litige civil, commercial et le droit de la construction.L’avocat a obtenu une licence en droit de l’Université d’Ottawa en 2016, puis un baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2018. Durant ses études, Me Parrot a été bénévole pour Pro Bono Students Canada. Il a été auxiliaire de recherche en nouvelles technologies du droit des contrats à l’Université Laval.Me Raphaël Parrot est membre du comité des affaires publiques du Jeune barreau de Québec, et il est membre de la Jeune chambre de commerce de Québec.Merejoint Bernier Beaudry comme notaire au bureau de Québec. Elle a été admise à la Chambre des notaires cette année. Elle a exercé chez Gandolfi Notaires à La Prairie. Elle pratique le droit immobilier, des successions, transactionnel et le droit de la famille.Me Mariam Hassan détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, et une maîtrise en droit notarial de l’Université de Sherbrooke.La notaire est membre de l’Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ).