L’honorable Sophie Bourque, Juge à la Cour supérieure du Québec,

L’honorable Sylvain Lussier, Juge à la Cour supérieure du Québec,

L’honorable Stéphane Lacoste, Juge à la Cour supérieure du Québec,

L’honorable Catherine Pilon, Juge à la Cour du Québec,

Me Philippe-André Tessier, Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,

Me Catherine Ouimet, Directrice générale du Barreau du Québec,

Me Jack H. Chadirdjian, Directeur général du Barreau de Montréal,

Me Alain Ricard, Président du CAIJ,

Me Ariane Charbonneau, Directrice générale d’Éducaloi,

Me Anne-Marie Santorineos, Directrice générale de Justice Pro Bono,

Me Frederick William Headon, Air Canada,

Me Élizabeth Corte, Juge en chef de la Cour du Québec 2009-2016,

Me Michel Laroche, Miller Thomson Avocats.

Le Jeune Barreau de Montréal vient de dévoiler la liste des finalistes de son gala, qui se tiendra le 2 décembre au Théâtre St-James.Des prix seront remis dans huit catégories, à savoir Pro bono / implication sociale, le droit familial, la pratique en contentieux / Juriste de l’État, le litige civil et commercial, le droit corporatif, le droit criminel et pénal, la carrière alternative, et le droit du travail et administratif.Une centaine d’avocats ont proposé leur candidature, mais ils ne sont que trois à avoir été choisis dans chaque catégorie par le Comité de présélection. Un jury composé de membres du Conseil des gouverneurs du JBM désignera un lauréat dans chaque catégorie.Voici donc la liste des finalistes de l’édition 2021 du gala du JBM…Barreau 2015, Meest spécialisé en droit pénal, droit criminel, droit de la famille et droit de la jeunesse chez Belton Avocats. Il est le président fondateur de la Clinique juridique St-Michel. Il est aussi chargé de cours à l’Université d’Ottawa. Il détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.Meest avocat chez Norton Rose Fulbright. Il est vice-président deu comité de la clinique juridique Interligne. Barreau 2017, il est doctorant en droit à l’Université de Toronto. Ses recherches portent sur l’accès à la justice et la participation citoyenne. Il a obtenu un baccalauréat en droit civil et common law de l’Université McGill.Meest professeure à l’Université de Sherbrooke. Elle vient de terminer son doctorat en droit administratif de l’Université Laval. Barreau 2011, son enseignement et ses recherches portent sur le droit administratif, le droit de l’environnement et la gouvernance environnementale. Elle détient une maîtrise en droit, spécialisée en environnement, de l’Université McGill.Meest avocate en responsabilité médicale, litige civil et matrimonial, médiation familiale chez NOVAlex. Barreau 2015, elle est médiatrice en droit familial accréditée. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, durant lequel elle a reçu un prix d’excellence pour sa contribution significative lors du concours de plaidoirie de la Coupe Gale 2014. Elle a aussi obtenu une maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.Meest avocate en droit familial chez Caron Roberge. Barreau 2018, elle a participé au concours de plaidoirie Laskin en droit constitutionnel et administratif en 2016 où son équipe de l’UQAM a remporté le prix du meilleur mémoire.Meest avocate en droit familial et en droit de l’immigration, et fondatrice de Jurinovo Avocats. Barreau 2011, elle est médiatrice familiale. Elle a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest avocate chez GoodFood Market. Ce barreau 2017 est spécialisé en droit des affaires, en particulier les secteurs de l'immobilier, des sociétés et du commerce, et des fusions et acquisitions. Elle détient un baccalauréat en droit civil et common law de l’Université McGill.Meest avocate chez Bombardier Produits récréatifs (BRP) où elle est conseillère juridique principale Vie privée & Protection des renseignements personnels. Ce barreau 2018 a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Laval et une maîtrise en droit des technologies de l’information de l’Université de Montréal. Elle détient également un baccalauréat en administration de l’UQAM et un certificat en droit transnational de l’Université de Genève.Meest avocat au contentieux du Procureur général du Québec. Barreau 2016, il est spécialisé en litige civil, responsabilité civile, actions collectives, faillite et insolvabilité. Il détient un baccalauréat en droit de l’université de Montréal, ainsi qu’un certificat en droit chinois de l’Université de Chine de sciences politiques et de droit.Meest avocat chez Robinson Sheppard Shapiro. Ce barreau 2017 centre sa pratique sur la responsabilité civile générale, le droit des sûretés, le droit de la construction, le droit de la faillite, le droit des assurances et les litiges entre actionnaires. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a été un des membres fondateurs du chapitre de l’Association des étudiants noirs en droit du Canada à l’Université de Montréal.Meest avocate chez Osler, Hoskin & Harcourt, spécialisée en litiges civils et commerciaux, et plus particulièrement, sur les actions collectives de consommateurs, les litiges en matière de responsabilité du fait d’un produit, l’arbitrage et le droit international privé. Barreau 2013, elle détient un doctorat en droit de l’université de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en pharmacologie de la même université.Meest associée au sein du groupe de litige et membre du groupe Défense d’actions collectives de BCF. Ce barreau 2013 détient un doctorat en common law de l’Université d’Ottawa, de même qu’un baccalauréat en sciences politiques de l’université ottavienne, et un certificat de droit chinois de l’Université de Chine en sciences politiques.Meest avocate au sein du groupe Droit des affaires chez Stikeman Elliott. Admise au Baarreau en 2015, elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, un certificat en droit européen de l’université de Paris, un juris doctor de l’Université Queen’s et une maîtrise de l’Université de Berkeley.Meest avocate chez BCF, spécialisée en droit des affaires, particulièrement en financement bancaire et en droit immobilier. Barreau 2014, elle a obtenu un baccalauréat en science politique et littérature anglaise, avec distinction, de l’Université Concordia, ainsi qu’un baccalauréat en droit civil de l,Université de Montréal.Meest avocat d’affaires, spécialisé spécialisé dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles, chez Fasken. Ce barreau 2016 détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires, Économie appliquée et affaires internationales à HEC Montréal.Meest avocate chez Battista Turcot Israel, où elle pratique le droit criminel et pénal. Barreau 2016, elle a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Depuis l’été 2020, elle siège sur le Comité de Direction de l’Association des Avocates et Avocats de la Défense (AADM) à titre de conseillère. Dans le cadre de son mandat, elle a créé un Comité Ad Hoc sur le traitement des dossiers en matière sexuelle.Meest avocat spécialisé en droit criminel et pénal chez Le Groupe Campeau Raymond. Barreau 2016, il a remporté une médaille Dickson au concours George A. Gale, remise aux deux meilleurs plaideurs parmi les 80 étudiants participants des 20 facultés de droit canadiennes.Meest avocat criminaliste chez Desjardins Côté. Diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, il exerce en droit criminel et pénal, notamment dans des dossiers en matière de conduite avec facultés affaiblies, d’infractions liées aux stupéfiants, de crimes contre la personne et d’infractions au Code de la sécurité routière.Meest avocate au Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) d’Hochelaga-Maisonneuve. Barreau 2016, elle détient un baccalauréat en droit et un certificat de l’Université de Chine de sciences politiques et de droit. Il détient des diplômes de common law et de droit civil de l'Université McGill et un baccalauréat spécialisé en sciences politiques de l'Université Concordia.Meest avocate chez Brodeur Frenette. Elle détient un baccalauréat ès arts en science politique de l’Université McGill et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest le directeur général de La Fondation familiale Trottier. Auparavant, il a pratiqué en droit autochtone et environnemental.Meest avocate en droit de l’immigration chez Avocats Galileo Partners. Barreau 2013, elle a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest avocat chez Desmarais Desvignes Crespo, concentrant sa pratique en droit civil, particulièrement en droit du logement. Diplômé d’un baccalauréat en relations internationales et droit international, il a poursuivi ses études en droit à l’UQAM. Il détient aussi une maîtrise en droit de l’Université McGill, où il s’est spécialisé en droit du travail. Il est chargé de cours en droit du logement à l’UQAM.Meest avocate au sein du groupe Droit du travail et de l’emploi chez Lavery, De Billy. Barreau 2011, elle s’intéresse particulièrement aux domaines de la construction, de la santé et sécurité au travail, et du droit pénal.