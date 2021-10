Patrice Préville, associé chez Norton Rose Fulbright Canada, s’est éteint... Source: Lenecrologue.com

, associé chez Norton Rose Fulbright Canada est décédé à Blainville le 20 octobre dernier, à l’âge de 51 ans, des suites d'un cancer.Depuis 2004, il travaillait à titre d'associé et agent de brevet au sein du groupe propriété intellectuelle du cabinet à Montréal.« Il était un collègue estimé, un ami et un amoureux de la vie en général. On se souviendra de Patrice pour son grand esprit de camaraderie et son départ laisse un grand vide », a écrit Me, associé directeur au cabinet sur une publication Linkedin Sa pratique se concentrait sur la rédaction et la poursuite de demandes de brevets dans les domaines de la chimie médicinale, des produits pharmaceutiques, de la chimie organique, de la chimie inorganique et de la chimie des polymères. Il a conseillé les grandes sociétés pharmaceutiques dans des dossiers complexes.« Patrice avait acquis une expérience unique dans l’industrie. (...) Il a travaillé dans la synthèse de petites molécules dans le cadre de grands programmes comme notamment le traitement du VIH, Hépatite C (..) Il connaissait les efforts et les difficultés que les chimistes ont dû passer à travers pour résulter en innovation en actif et drogue potentiel », a souligné, agent de brevets associé au cabinet et son collègue de travail depuis 16 ans.Au cours de sa carrière, M. Préville a travaillé en tant que conseiller en propriété intellectuelle à la Shire Biochem Inc. de 2000 à 2004. Il a acquis des connaissances en travaillant à titre de chercheur scientifique pour Biochem Pharma Inc. de 1995 à 2000.« Chez nous, il était très demandé par nos grands clients en pharmaceutique notamment grâce à son bagage professionnel dans l’industrie. Ses conseils et ses stratégies étaient grandement fondés sur son expérience personnelle et sur les acquis qu’il avait obtenu professionnellement », a affirmé l’agent de brevets associé.Diplômé en chimie de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu une maîtrise en chimie en 1994 à la même université.Très apprécié parmi ses collègues, il avait un franc parler et n’hésitait pas à partager ses opinions avec fermeté et grand respect.En plus de rayonner professionnellement, il était passionné par la musique et la moto.« Il aimait beaucoup partir en randonnée en moto. C’était quelqu'un de très en forme. Il faisait beaucoup de vélo et de ski », nous a raconté son collègue Demian Barbas.Plusieurs de ses collègues et proches n’ont pas hésité à écrire des messages de sympathie sur la publication de Me Sananes.« Si jeune. Patrice va nous manquer terriblement. Mes sympathies à sa famille » a écrit, associé chez Norton Rose Fulbright Canada LLP.« Mes sympathies à sa famille. Il était un bon ami et mentor », a écrit Me, conseiller juridique chez CAE.« My sincere condolences to his family and close friends. Patrice was someone I always enjoyed working with during our time as colleagues. This is very sad news. Patrice will be missed greatly », a mentionné, directeur des services juridiques chez Bombardier.Ses funérailles auront lieu le 31 octobre à 17h au Complexe Funéraire Goyer à Sainte-Thérèse. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM pour la recherche sur le cancer.