Me Tim Haney. Source: Site web de Dentons

Après le Québec, le Canada…Medeviendra le nouveau chef de la direction de la région Canada du cabinet Dentons.Son mandat débutera le 1er février 2022.Rappelons qu’à Montréal, le bureau a nommé Christian Létourneau comme nouvel associé-directeur.« Je suis ravi d'avoir la chance de travailler en collaboration avec un groupe d'avocats et de professionnels aussi exceptionnels. Au cours des dernières années, Dentons a connu une croissance importante, a accueilli des personnes talentueuses et a mis en œuvre plusieurs projets innovants pour moderniser ses activités », a-t-il souligné.Il supervisera l’administration du cabinet comptant plus de 600 avocats répartis dans des bureaux à travers le pays, dont Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal. De plus, il siégera au comité de direction mondial et au conseil mondial de Dentons.Il succède ainsi àqui a occupé ce poste depuis 2017.« Je suis très honorée d'avoir eu la chance de diriger un cabinet aussi exceptionnel et de côtoyer des personnes aussi talentueuses, et ce, durant ce qui a été une période de croissance et de transformation sans précédent, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. Tim, qui possède de solides compétences et un sens aigu des affaires, travaille toujours avec passion», a déclaré Beth Wilson, l'actuelle chef de la direction, Canada de Dentons.Depuis 2019, Me Haney pratique à titre d’associé directeur au bureau de Dentons à Calgary.« Tim possède de solides compétences dans les domaines du financement des sociétés, des fusions et acquisitions et des capitaux privés, et tous les associés du cabinet sont ravis de sa nomination à titre de chef de la direction de la région Canada », a déclaré, vice-président mondial de Dentons et président du conseil de la région Canada du cabinet.Membre du Barreau de l’Alberta depuis 2003, Me Haney se spécialise en droit des affaires et des entreprises. Il traite des dossiers portant sur les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières, le financement des entreprises et les transactions commerciales.« Notre image de marque et notre modèle d'affaires évoluent. Nous avons écouté nos clients et nous veillons à ce que les services que nous leur fournissons soient alignés sur leurs façons de faire des affaires », a-t-il affirmé.Sa clientèle est constituée d’entreprises publiques et privées agissant dans les secteurs de l’immobilier, de l'agroalimentaire et de la technologie.« Tim est très conscient que les besoins de nos clients évoluent rapidement, et l'une de ses plus grandes forces est qu'il veille toujours à fournir à ces derniers des services exceptionnels », a déclaré, président mondial de Dentons.De plus, il a toujours été très impliqué au sein du cabinet. En plus d’être membre du comité de direction national, il a siégé pendant deux mandats au conseil de la région Canada, dont il a notamment présidé le comité d'audit.Avec ce nouveau mandat, le futur directeur aura pour objectif de poursuivre la croissance du cabinet qui a réussi à implanter des bureaux dans plus de 80 pays.« Je suis ravi d'accueillir Tim au sein de notre équipe de direction mondiale et je suis convaincu que sa vaste expérience et son leadership assuré joueront un rôle fondamental dans la façon dont la région Canada tirera son épingle du jeu (...) » a déclaré, chef de la direction mondiale de Dentons.Aussi, Me Haney veillera que le cabinet poursuive ses efforts en matière d’inclusion, d’équité et de promotion de la diversité au sein de ses membres et dans sa clientèle.« Je m'engage à faire en sorte que Dentons reste un leader en matière d'inclusion, de diversité et d'équité. (...) Nous continuerons à miser sur la diversité pour élargir nos perspectives et accroître notre capacité d'offrir aux clients des solutions juridiques novatrices. Je veux que toutes les personnes qui travaillent chez Dentons se sentent valorisées et qu'elles aient la possibilité de contribuer au succès collectif du cabinet », a-t-il ajouté.Avant d’être embauché par Dentons en 2011, il a pratiqué deux ans pour Burstall Winger LLP pendant sept ans et pour Norton Rose Fulbright..Diplômé en sciences politiques de l’Université de Manitoba, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires et un diplôme en droit à l’Université de l’Alberta en 2000 et 2001.