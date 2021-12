Julie Desrochers. Source : LinkedIn

Après 30 ans de pratique, Mequitte Gowling WLG et prend sa retraite à partir du 1er janvier 2022.Depuis 2010, elle agit à titre d’associée et cheffe du groupe de droit immobilier au bureau de Montréal. Elle siège également sur le comité national d’immobilier.Sa pratique se concentre en droit de l’immobilier, droit bancaires et institutions financières, droit des sociétés et droit commercial.Organisée et pragmatique, elle traitait des dossiers portant sur des acquisitions et ventes de biens immobiliers, la rédaction et négociation de baux commerciaux et de prêts hypothécaires, le développement immobilier commercial et dans d’autres domaines du droit commercial. Elle a également déjà participé à une transaction entre IBM et Expertus en 2020.Sa clientèle est constituée d’institutions financières, de promoteurs immobiliers, d’organismes gouvernementaux, des propriétaires immobiliers et des entreprises de télécommunications.Au cours de sa carrière, elle a travaillé comme avocate et responsable du groupe de droit immobilier et de l’urbanisme pour Fraser Milner Casgrain LLP (maintenant Dentons Canada) pendant plus de 11 ans. De 1991 à 1998, elle a pratiqué chez Byers Casgrain.Membre du Barreau du Québec depuis 1991, elle figure dans le répertoire Best Lawyers en droit immobilier et louage commercial et dans Lexpert en louage commercial.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle détient une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. En 2006, elle a effectué une formation juridique continue en location de locaux commerciaux à Georgetown University.