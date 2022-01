Me Lyne St-Laurent. Source: Site web de Cain Lamarre

Fasken

Safia Thompson. Source: LinkedIn

Droit-inc vous présente les nouvelles des bureaux, une rubrique qui vous aide à garder un œil sur les actualités, petites et grandes, des cabinets…Le maire de Québec,, sera reçu le 2 mars prochain par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.Pourquoi en parler ? Parce que BCF Avocats d’affaires est le partenaire présentateur de l’événement.« Monsieur Bruno Marchand abordera sa vision pour le développement économique pour la ville de Québec. Une vision axée sur notre expertise et sur son rayonnement », indique la CCIQ sur le réseau LinkedIn.Me, associée chez Cain Lamarre, co-animera un webinaire sur la planification personnelle, financière et successorale du dentiste le 14 janvier prochain, de 13h à 16h.Elle comptera comme acolyte, à l’animation,, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière des professionnels.Serez-vous de la partie ? Les associés de Fasken,et, oui.Le cabinet Fasken organise un webinaire le 20 janvier prochain sur les tendances du marché 2022 dans le secteur minier. L’événement est mené en partenariat avec PwC Canada.Mes Mariage et Guilbault animeront ce webinaire au côté d’autres intervenants du milieu minier.Les nominations pleuvent chez Lavery… l’associéa été nommé au comité consultatif de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Cet organisme vise à promouvoir la pratique de la médiation et de l’arbitrage auprès de nouveaux secteurs d’activité.Ce n’est pas la seule nomination récente puisque un autre associé, cette fois, a été nommé au nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal.Me Verdon pratique à Montréal depuis l’année 2000, tandis que Me Tadlaoui pratique chez Lavery depuis octobre 2020. Il travaillait auparavant pour BLG à Montréal.Étudiants noirs et autochtones, seriez-vous intéressés par McCarthy Tétrault ? Car le cabinet, lui, s'intéresse à vous.Le cabinet a en effet mis en œuvre un programme d’embauche pour étudiants d’été noirs et autochtones… Et la période de recrutement vient à peine de commencer !Source : McCarthy Tétrault / LinkedIn., qui a participé au programme l’an dernier, emploie des termes élogieux pour le décrire.« La création du programme d’embauche d’étudiants d’été noirs et autochtones de première année de droit en dit long sur les valeurs du cabinet. Le programme n’a pas été conçu pour épater tout le monde et il va bien au-delà des statistiques. Grâce aux leaders qui se préoccupent véritablement de la diversité et de l’inclusion, mon expérience a été très enrichissante », indique-t-elle.Mme Thompson va jusqu’à dire qu’il marque un « précédent ». À noter qu’elle travaille au bureau de McCarthy Tétrault à Toronto.« Je voulais travailler au sein d’un cabinet qui m’accepterait avec mes différences et apprendre de juristes qui ont fait l’effort conscient de comprendre les nuances liées au fait d’être une étudiante noire en droit. Un franc précédent a été créé sur la rue Bay et je suis fière d’avoir pris part à ce programme. »La date limite pour poser une candidature par le biais de viLawportal est le 19 janvier 2022 à 17 h HNE.