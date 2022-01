Salle de conférence moderne, une salle d'attente, une cuisinette tout équipée et un bureau professionnel tout équipé avec des meubles modernes. Vous partagez le local avec 3 autres professionnels. Ascenseur. Accessible pour les personnes à mobilité réduite. Cliquez ici pour visiter l'annonce pour se joindre à une petite équipe dynamique de travailleurs autonomes professionnels. Rénové à neuf. Pour toute l’information cliquer : 3136 Boul. Hochelaga à louer Québec Pour toute l’information : Me Nathalie Gagnon au 418-570-4051.54 de Brésoles (Cours Le Royer) À quelques pas du Palais de justice. Édifice historique avec beaucoup de cachet, bureaux lumineux, spacieux et entièrement réaménagés avec espaces de secrétariat, salle de conférence et cuisinette. Possibilité d’un stationnement intérieur. Me François Robillard au 514 849-1900 ou au frobillard à robillardavocats.ca - Les Cours le Royer : 425 St-Sulpice. À quelques minutes du Palais. Édifice historique, grandes fenêtres, climatisé, meublé, 2 salles de conférence, espace secrétariat et dossiers, cuisinette, internet haute vitesse, photocopieur, fax, stationnement intérieur disponible. Me Michael Heller 514 288 5252 #103 - michael à meheller.com - Co-travail pour juristes. Bureau satellite 200$/mois avec la possibilité de louer des salles privées à l'heure et à la journée. Localisé devant le Palais de Justice de Montréal (boul. St-Laurent). Service de réception inclus. 438-380-8088 ou info à suites.legal / visite virtuelle: https://suites.legal/fr/tour , à Québec. De 1 500 à 12 000 pieds carrés. Sur la Colline Parlementaire. Grande visibilité. Entièrement aménagés, insonorisés, climatisés, ventilés. Matériaux haut de gamme. Possible de réaménager selon vos besoins. Possibilité de stationnements intérieur. rocho.inc à gmail.com Spacieux, lumineux, belle finition et meublés. Salles de conférence. Près du Palais de justice, métros Place d’Armes / Square-Victoria. Cuisinette+Commodités incluses. 1 375$ + taxes par mois, par bureau. Communiquer avec Me Michel Savonitto au 514-409-6233.: Ancienne banque avec une voûte dans HOMA à 3km du Palais de justice; Pilon & Lagacé qui a donné accès à la justice à cet endroit depuis 1969, salle conf., 7 bureaux, salle de repos, air climatisé sur 2 étages; C.I.. s’abstenir, Tél : 514-526-4441. Bel espace de bureau à sous-louer. Spacieux, Lumineux, belles finitions. Cuisinette + grande salle de rangement. 1325$ + taxes e.nee à enmavocats.com 105, 115, 140 et 750 pi2. Fraîchement rénovés. Nombreux services inclus. Métro Castelneau/Jean-Talon. Bureaux satellites disponibles. Info: Francesca 514-940-0104Recherchez des propriétés commerciales, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels à vendre à travers le Québec.Louer un espace de bureau, commercial, industriel au QuébecToges & accessoires pour la courCentre-ville de Montréal. Possibilité de référer des clientsActualité et emplois du secteur financier