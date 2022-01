P.-M Bouchard. Source: LinkedIn

Me Dominic Garneau. Source: Ville de Neuville

Me Éric Lévesque. Source: Adjudex

Me Amal Garzouzi. Source: LinkedIn

Ces avocats commencent l’année par leur nomination à des postes à responsabilité dans l’administration publique.est nommé à nouveau membre du conseil d’administration et PDG de la Société du Centre des congrès de Québec. Il occupe cette fonction depuis 15 ans.Cet avocat à la retraite a réalisé l’essentiel de sa carrière d’avocat comme associé chez Hickson, Martin & Blanchard, avant de se joindre à Fasken Martineau DuMoulin. Il a aussi été professeur à l’école de formation professionnelle du Barreau du Québec au début des années 1980.Parallèlement, P.-Michel Bouchard a été membre du conseil d’administration du Festival d’été de Québec durant 19 années, avant de devenir le président de la Société des Jeux mondiaux des policiers et pompiers de 2003 à 2007.Ce barreau 1973 a aussi été membre du comité d’éthique de la recherche clinique du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), administrateur de la Chambre de commerce française de Québec, et de l’Orchestre symphonique de Québec.P.-M Bouchard est présentement membre du bureau des gouverneurs des Jeunes chambres internationales pour le Canada, membre du comité directeur du Cercle des ambassadeurs, administrateur de l’Office du tourisme de Québec ainsi que du Carnaval de Québec. Il est président de Québec Destination affairesIl détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.est nommé arbitre pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et d’autres régimes. Il est arbitre de griefs et médiateur depuis 2018,.Barreau 2001, il débute sa carrière comme attaché politique au cabinet du ministre délégué aux Affaires gouvernementales canadiennes. Il se joint ensuite à la Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ) comme conseiller en relation de travail puis comme coordonnateur dans ce domaine.Me Dominic Garneau détient un baccalauréat en droit et une accréditation en médiation civile et commerciale de l’Université de Sherbrooke. Il est également titulaire d'une maîtrise en droit et d'un microprogramme de deuxième cycle en administration des affaires de l'Université Laval.est nommé à nouveau arbitre pour le RREGOP et d’autres régimes.Barreau 1991, Me Éric Lévesque a exercé durant un an en pratique privée, avant de rejoindre le contentieux de la CSN. Jusqu’en 2015, il exerce comme comme procureur et négociateur, puis comme coordonnateur du service juridique de la centrale syndicale. Il a été notamment coordonnateur et négociateur en chef pour les agents correctionnels fédéraux. En 2016, il se joint à Adjudex comme médiateur et arbitre.L’avocat a plaidé jusqu’en Cour suprême. Il est également formateur depuis 30 ans Me Éric Lévesque détient un baccalauréat en droit de l'UQAM.est nommé à nouveau arbitre pour le RREGOP et d’autres régimes.L’avocat a débuté sa vie professionnelle comme avocat chez Bélanger Sauvé de 1990 à 2014. Par la suite, il est devenu arbitre de griefs et de différends.Ce barreau 1990 est titulaire d’une licence en droit, d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise ès arts en histoire de l’Université de Montréal.est nommée à nouveau substitut aux arbitres pour le RREGOP et d’autres régimes.Ce barreau 2003 a été successivement avocate chez Bélanger Sauvé, puis avocate principale en droit du travail chez BCE, avant de se joindre à Miller Thomson comme associée en droit du travail.Depuis 2018, Me Amal Garzouzi est arbitre et médiatrice en pratique privée.L’avocate détient un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law de l’Université d’Ottawa.est nommé à nouveau substitut aux arbitres pour le RREGOP et d’autres régimes.Il a débuté comme avocat chez Blain, Piché, Emery, avant de mener une longue carrière chez Heenan Blaikie de 1981 à 2005. Il se tourne ensuite vers le cabinet Martin, Camirand, Pelletier.Depuis 2006, il est arbitre-médiateur en pratique privée.Me Claude Martin est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit de l’Université de Dalhousie.est nommée substitut aux arbitres pour le RREGOP et d’autres régimes. Elle est arbitre de griefs et de différends et médiatrice en pratique privée depuis 2020.L’avocate a débuté chez Brouillette Charpentier Fortin, avant d’être nommée conseillère syndicale au Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska. Elle rejoint ensuite la Fédération autonome de l’enseignement comme conseillère en relations de travail.En 2017, elle devient médiatrice-conciliatrice au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.Me Natacha Lecompte possède un baccalauréat en droit de l’Université Laval, ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.Elle est vice-présidente du Service d’intégration à la collectivité (SIC), un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis près de 40 ans auprès des jeunes en difficultés en leur proposant des ressources d’hébergement.