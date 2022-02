Justin Beaudry et Anne-France Goldwater . Sources: LinkedIn et site web de Goldwater, Dubé

Vous êtes un étudiant en droit ? Le droit de la famille vous allume ? Vous étudiez à l’Université de Montréal ? Le concours Goldwater, Dubé est peut-être bien fait pour vous.Le Comité Droit de la Famille de l’Université de Montréal s’est associé avec le cabinet pour lancer la première édition de cet événement dédié, sans surprise, au droit de la famille.Il s’agit d’une « première » pour ce Comité majoritairement féminin. L’un de ses VP,, souligne qu’ils étaient à la recherche d'initiatives pour promouvoir ce filon auprès des étudiants de la Faculté. Pas forcément facile dans un milieu où l’accent semble accordé au droit des affaires.« Nous n’avions jamais organisé de simulation ou de concours. Nous voulions rendre le comité plus attrayant pour les étudiants en plus de promouvoir le droit de la famille au sein de la Faculté », nous explique-t-il.Le Concours Goldwater, Dubé permettra à huit étudiants de la Faculté de plaider devantet l’une de ses avocates,. Les étudiants se prêteront à une simulation de plaidoirie, à partir d’un cas qui a déjà été tranché par la Cour suprême.« Le cabinet offrira deux bourses de 5 000 $ aux gagnants. Il y aura un prix pour le meilleur plaideur et un prix de 5000 $ pour l’équipe avec le meilleur argumentaire. »Le Comité a recueilli une trentaine de candidatures, un résultat qui surprend et réjouit M. Beaudry.« C’est sûr que nous sommes surpris (...), mais, en même temps, nous nous attendions à un tel nombre de candidatures en raison du prix offert et de la notoriété que nous avons donné à cet événement. »La prochaine étape ? « Grossir » d’année en année… sous réserve de poursuivre la collaboration avec Goldwater, Dubé.« Ce concours a une perspective d’avenir, selon nous. Nous aimerions qu’ils deviennent interfacultaires pour que des étudiants d’autres facultés puissent y participer. Ce concours-là va revenir dans les prochaines années. »Contacté par Droit-inc, le cabinet n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.