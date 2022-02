Me Pascale De Meyer. Source: Site web de Stein Monast

Me Caroline Tardif. Source: Site web de Stein Monast

Me Sarah Routhier. Source: Site web de Stein Monast

Me Eric Laplante. Source: Site web de Stein Monast

Me Antoine Leclerc. Source: Site web de Stein Monast

Aujourd’hui, Droit-inc braque ses projecteurs sur Stein Monast. Le cabinet, qui comptait 151 employés en 2021, récolte à son tour de nouveaux associés.Ces derniers se comptent au nombre de cinq. Trois femmes sont du lot : MesetLa plupart cumulent plusieurs années d’expérience chez Stein Monast, à l’exception de Me De Meyer, hérité de Langlois en décembre 2020, et de Me Laplante, hérité de Bernier Beaudry, avocats en juillet 2019.« Aujourd’hui, c’est une grande fierté pour toute notre équipe d’accueillir cinq jeunes professionnels à titre d’associés. Mes De Meyer, Tardif, Laplante, Leclerc et Routhier ont su démontrer qu’ils représentaient l’avenir de notre société juridique », mentionne par voie de communiqué, président du conseil d’administration de Stein Monast.Pascale De Meyer a rejoint Stein Monast en décembre 2020, après avoir travaillé près de quatre ans et demi chez Langlois Avocats.« Pour moi, être nommée associée est la plus belle des reconnaissances et cela représente surtout une marque de confiance de la part de mes collègues. C’est donc un honneur pour moi d’accéder à ce titre », mentionne-t-elle.Sa pratique s’axe sur la rédaction et la négociation de contrats commerciaux, la conformité réglementaire ainsi que les litiges touchant le droit du transport (ferroviaire et routier) ainsi que le droit de la construction. Elle a d’ailleurs travaillé comme conseillère juridique pour le Canadien National (CN) entre août 2015 et 2016.Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à agir devant tous les échelons du système judiciaire (fédéral et provincial) ainsi que devant la Commission des transports du Québec et l’Office des transports du Canada.Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2010.Caroline Tardif travaille principalement dans le domaine de la faillite, de l’insolvabilité et de la restructuration et le domaine du litige et de la résolution des différends.Me Tardif s’est jointe au cabinet à titre d’avocate en novembre 2013 après y avoir complété son stage de formation professionnelle. Elle pratique principalement en litige civil et commercial, notamment dans les domaines de la responsabilité civile, des bris de contrat, des conflits entre actionnaires et toutes procédures d’urgence.« J’ai toujours été excessivement fière de travailler au sein du cabinet Stein Monast, souligne-t-elle. La décision de devenir associée s’est prise aisément et j’ai confiance en l’avenir aux côtés de cette équipe chevronnée ».Caroline Tardif consacre une partie de ses activités dans des dossiers de responsabilité professionnelle, notamment de comptables, d’architectes et d’ingénieurs. Elle est aussi impliquée dans des dossiers de droit bancaire et d’insolvabilité.Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2012.Sarah Routhier s’est jointe au cabinet à titre d’avocate après y avoir complété son stage en 2016. Elle travaille principalement dans les domaines du droit du transport.Elle concentre sa pratique en matière de litige réglementaire, pénal et commercial, ainsi qu’en matières contractuelle, administrative, corporative et réglementaire liées au transport des marchandises et des passagers au Canada.Me Routhier intervient fréquemment auprès des autorités chargées de l’application des lois et des règlements, telles que le Contrôle routier Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2016.Originaire de Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, Eric Laplante a quitté Bernier Beaudry, avocats en juillet 2019 pour se joindre à l’équipe de Stein Monast à Québec. Il travaille principalement en droit des affaires et transactionnel.« Stein Monast offre un environnement de travail dynamique et stimulant. Il est très intéressant d’avoir l’opportunité de travailler dans les dossiers d’envergure de clients de qualité avec une équipe compétente dans plusieurs domaines du droit. »Me Laplante est actif en droit corporatif et commercial. Il conseille sa clientèle dans le cadre d’achat et de vente d’entreprises, de fusion, d’incorporation, d’organisation et de réorganisation corporative. Il est amené à négocier ainsi qu’à rédiger divers types de contrats commerciaux et accompagne ses clients dans la rédaction de conventions entre actionnaires autant en français qu’en anglais.Il intervient auprès d’institutions financières, de sociétés par actions et de sociétés de personnes en nom collectif, en participation ou en commandite.« Je me sens très fier et privilégié de pouvoir me joindre à l’équipe d’associés et de pouvoir participer à la perpétuation des valeurs du cabinet et à sa réputation marquée par l’excellence et la compétence de ses professionnels », poursuit-il.Me Antoine Leclerc travaille principalement dans les domaines du droit des affaires, des fusions et acquisitions et du financement d’entreprises.« Dès le moment où j’ai entamé mon parcours professionnel au cabinet à titre d’étudiant, j’ai aussitôt su que mon plus grand souhait était d’y rester pour une belle et longue carrière. »La pratique de Me Leclerc se concentre en matière de fusions, d’acquisitions, de réorganisations corporatives, de financements privés. Me Leclerc représente des entreprises, des financiers, des investisseurs et des entrepreneurs dans le cadre de projets de toute envergure, dans plusieurs secteurs de l’économie.