Me Béatrice Lemay. Source: LinkedIn

Me Béatrice Lemay a été promue au poste d’avocate coordinatrice chez Immétis à Montréal.« Nous souhaitons beaucoup de succès à Béatrice dans ses nouvelles fonctions ! » mentionne le cabinet sur LinkedIn Arrivée au cabinet à l'automne 2020, elle pratique en droit de l’immigration.En plus de son rôle d’avocate, elle aura pour mission de coordonner l’équipe juridique du cabinet.Me Lemay traite des dossiers d’immigration temporaire sous le Programme de la Mobilité internationale et le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Sa clientèle est constituée de diverses entreprises. Elle accompagne également les travailleurs étrangers temporaires et leurs familles pour l’obtention d’un permis de travail.Au cours de sa carrière, elle a travaillé chez Latour Dorval Avocat comme stagiaire puis avocate en droit carcéral et criminel pendant trois ans. En 2020, elle a agi à titre d’assistante de recherche à Mémoires l’éloquence. En 2021, elle a pratiqué chez Juripop.Depuis octobre 2021, elle est engagée auprès des Étudiant(e)s pro bono du Canada en tant qu’avocate superviseuse. Elle a récemment participé à un podcast où elle parle notamment de son expérience dans les démarches entreprises pour les travailleurs étrangers.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est membre du Barreau du Québec depuis 2017.