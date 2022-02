Robert Wells. Source: Dignity Memorial

s’est éteint à l’âge de 87 ans.Ce notaire a exercé durant quarante ans en pratique privée à Chicoutimi. Il a été le président de la Chambre de commerce de Chicoutimi dans les années 1960.Il a également été commodore du club de yacht de 1966 à 1969, échevin de la ville de Chicoutimi dans les années 1970, ainsi que membre de la Société d’aménagement du Mont-Valin.Dans les années 1950, adolescent, il étudie au Séminaire de Chicoutimi, où un jeune enseignant crée un groupe de jeunes, surnommés les Équipiers de Saint-Michel. Robert Wells fait partie de cette équipe soudée par le goût de l’aventure.L’enseignant, l’abbé, laisse une grande liberté de parole à ces jeunes, bien avant la Révolution tranquille. Le professeur trouvait que les jeunes devaient pouvoir aller plus loin que le contenu des cours, et s’exprimer avec davantage de liberté. « Jamais un enseignant, et encore moins un prêtre, ne laissait aussi librement cours à une discussion. Nous avions le droit de détruire les institutions, mais c'était pour mieux les reconstruire », relate un des participants dans Le Soleil en 1994.Poussés par l’enseignant, des Équipiers de Saint-Michel étaient partis à la découverte de Vancouver avec 80 $ en poche, d’autres avaient embarqué pour l’Europe.Robert Wells laisse dans le deuil son épouse Monique Boivin, ses quatre enfants et ses neuf petits-enfants.