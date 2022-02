Laurie Trottier-Lacourse. Source: LinkedIn

De stagiaire en droit à avocate ; c’est le parcours de, qui a commencé sa carrière de juriste chez Bélanger Sauvé en décembre dernier.« Nous sommes heureux d'annoncer qu'à la suite de la réalisation de son stage chez nous, Me Laurie Trottier-Lacourse se joint à la section Droit des Assurances de Bélanger Sauvé, indique le cabinet sur son site internet. Nous la félicitons et lui souhaitons la bienvenue officiellement dans l'équipe ! »Joint par Droit-inc, Me Trottier-Lacourse a décliné notre demande d’entretien.Laurie Trottier-Lacourse a travaillé comme étudiante en droit chez Éducaloi entre janvier 2020 et mai 2020, un an avant de commencer son stage chez Bélanger Sauvé en juin 2021.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, elle a travaillé entre mai 2018 et avril 2019 à la Clinique de médiation de l’Université de Montréal.Elle a été gestionnaire à l’Auberge St-Mathieu du Lac, en Mauricie, entre juin 2016 et juin 2018.Elle détient un certificat en linguistique de l’Université Laval (2014) ainsi qu’une mineure en arts et sciences de l’Université de Montréal.