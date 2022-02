Isabelle Labranche. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

Guillaume Lapierre. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

Yan Perreault. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

Jean-Simon Britten. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

Simon Letendre. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

Patrick Bazinet. Source: Site web de Therrien Couture-Joli-Coeur

La famille de Therrien Couture-Joli-Coeur s'agrandit, dans l’ensemble du Québec !Le cabinet annonce la nomination de nouveaux associés, dont une seule femme :et, à Montréal,, à Sherbrooke,, à Saint-Hyacinthe,, à Sherbrooke, et, à Laval.« Le parcours professionnel des nouveaux associés et actionnaires est une source d’inspiration pour chacun d’entre nous et s’inscrit dans la reconnaissance de l’engagement dont ils font preuve, depuis plusieurs années, à contribuer au développement de leur propre carrière et de notre organisation », affirme, président et chef de la direction.Isabelle Labranche concentre sa pratique en droit de la construction et litige. Elle a fait ses débuts au cabinet en juillet 2017, après avoir quitté Boivin & Associés pendant deux ans.Elle a passé la majeure partie de sa carrière chez Sylvestre & Associés entre septembre 2002 et mars 2015. Avant de se joindre à Therrien Couture Joli-Coeur, elle a également été coordonnatrice-litige construction aux services juridiques de l’APCHQ.Me Labranche est membre de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, section Construction. Elle assiste les Directrices des unités de litige et de la construction. Elle a aussi été impliquée en tant que membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec et est membre du comité de liaison entre le Barreau de Montréal ainsi que le CAIJ.Elle a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 1993.Guillaume Lapierre travaille chez TCJ depuis avril 2018.Avocat d'affaires à Montréal, il accompagne principalement des entrepreneurs de PME issues de différents secteurs d’activités. Il rédige et révise des documents juridiques afférents aux transactions commerciales.En parallèle de sa pratique, Guillaume enseigne le droit des affaires, le droit des contrats, le droit immobilier et la rédaction juridique à l’UQAM et à l’École du Barreau.Il a aussi été chargé de cours au Cégep de Saint-Laurent.Il a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval et sa maîtrise en droit à l’Université de Montréal.Yan Perreault travaille chez Therrien Couture Joli-Coeur depuis janvier 2014, année de son admission au cabinet à titre de stagiaire en droit.Me Perreault œuvre comme chargé de cours à l’Université de Sherbrooke depuis août 2016. Il exerce en matière de ventes et acquisitions d'entreprises, de réorganisations corporatives, de droit immobilier et de droit de la franchise.Il a complété son baccalauréat en droit et sa maîtrise en droit à l’Université de Sherbrooke.Jean-Simon Britten a fait ses débuts chez TCJ à titre d’étudiant en droit en juin 2013.Avocat à Saint-Hyacinthe, il concentre sa pratique en droit disciplinaire ainsi qu’en litige commercial. Il accompagne des syndics d’ordres professionnels et d’organismes d’autoréglementation dans leur mandat de protection du public. Il conseille également ses clients dans le cadre de litiges commerciaux, notamment en matière de litiges entre actionnaires.Me Britten a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke en 2012. Il détient aussi un MBA de la même institution.Simon Letendre est à l’emploi de TCJ depuis juillet 2012. Il pratique principalement en droit municipal et en litige civil. Il défend notamment ses clients devant les tribunaux civils et administratifs.Il a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke en 2011.Avocat à Laval, Patrick Bazinet pratique principalement en droit des affaires, plus particulièrement en droit corporatif et en fusion et acquisitions.Il a pratiqué pendant plusieurs années pour son propre compte dans ce secteur, avant de se joindre à TCJ.Détenant une maîtrise en droit fiscal de l’Université de Montréal, Patrick a développé une expertise en droit des affaires.Il a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.