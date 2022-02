L’affiche du documentaire «La parfaite victime»

L’ombudsman de Radio-Canada a finalement rendu sa révision concernant la diffusion du documentaire « La parfaite victime », vivement critiqué par quatre associations d’avocats et d’avocates de la défense Montréal - Laval - Longueuil, Québec - Outaouais.« La diffusion le 7 décembre 2021 par ICI TÉLÉ du documentaire La parfaite victime a enfreint les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada en ne prévenant pas les téléspectateurs d’erreurs de fait et en ne précisant pas qu’il s’agissait d’un documentaire d’opinion », a écrit, l’ombudsman des Services français de CBC/Radio-Canada dans une lettre datée du 7 février 2022 Le 6 janvier dernier, le président de l’AQAAD Mea déposé une plainte dénonçant la diffusion de ce documentaire pouvant nuire aux victimes et ayant des faits inexacts. Il signale également l’inexactitude de certains propos formulés par « un ancien avocat radié du Barreau depuis plus de 10 ans » sur des pratiques d’intimidation.Cette deuxième tentative a finalement porté ses fruits.En effet, il a déposé une première plainte au nom des associations le 4 décembre 2021 avec le même objet mais celle-ci a été jugée irrecevable étant donné que le documentaire n’avait pas encore été diffusé.L’ombudsman encourage donc la direction à « ajouter un correctif sur la page d'ICI TOU.TV où est actuellement hébergé le documentaire ».Vous pouvez consulter sa révision complète ici