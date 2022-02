L’action collective a été déposée par l’avocat Sean A. Brown contre le Dr Vincent Nadon et l’Université d’Ottawa. Source: Flaherty McCarthy et Radio-Canada

Lancée pour viser un montant de 210 millions de dollars, cette action collective a atteint 500 millions de dollars en décembre dernier.Ce recours collectif avait été lancé après que des poursuites ont visé le Dr, condamné pour avoir filmé à leur insu une cinquantaine de patientes lors d’examens médicaux, rapporte Le Droit Celui qui exerçait à la clinique de l’Université d’Ottawa a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme en 2018. Il a été condamné à huit ans d’emprisonnement. Il a obtenu une libération conditionnelle l’été dernier.Le Collège des médecins de l’Ontario a radié automatiquement le médecin.Le Dr Nadon a reconnu avoir filmé ses patientes lors d’examens mammaires ou de tests Pap, durant lesquels elles devaient dévoiler leurs seins ou leurs parties intimes.L’action collective relève que les patientes ont subi des blessures émotionnelles, physiques et psychologiques, leur infligeant des dommages moraux et physiques. Elles disent avoir perdu confiance envers la profession médicale, selon l’action collective déposée par l’avocatdu cabinet ontarien Flaherty McCarthy et par son ex-collègueLe recours collectif vise également l’Université d’Ottawa, dont dépendait le service de santé où exerçait le Dr Nadon pour ne pas avoir offert une aide rapide à une patiente. Les différents départements de l’université auraient refusé de prendre sa plainte, la renvoyant les uns aux autres.