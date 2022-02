Le juge Michael J. Moldaver. Source: LinkedIn

Le jugeprendra sa retraite de la Cour suprême du Canada à partir du 1er septembre 2022.« Ce fut un honneur pour moi de siéger à la plus haute cour du pays pendant presque 11 ans. Durant cette période, j’ai eu le privilège de servir sous deux éminents juges en chef – la juge en chefet le juge en chef, (...) qui partagent une passion pour la justice et un fervent engagement envers le maintien de la primauté du droit, la protection de l’indépendance de la magistrature et la préservation d’un système de justice inégalé pour l’ensemble des Canadiens », a-t-il dit.Il aurait déjà avisé le ministre de la Justice du Canada,« Le juge Moldaver a contribué de manière exceptionnelle à la jurisprudence canadienne, particulièrement en droit criminel. Les Canadiens ont profité de sa profonde humanité et de son indéfectible détermination à rendre des décisions qui soient justes et équitables. Ses collègues et moi avons profité de sa sagesse, de sa chaleureuse collégialité et de sa vivacité d’esprit. Nous lui souhaitons une très heureuse retraite », a affirmé, le juge en chef du Canada.Admis au Barreau de l’Ontario en 1973, Michael J. Moldaver a pratiqué le droit criminel au cabinet Pomerant, Pomerant and Greenspan (aujourd’hui Greenspan, Gold and Moldaver) jusqu’en 1990. Il a été nommé conseiller de la Reine en 1985.Au cours de sa carrière d’avocat, il a siégé au conseil d’administration de la Criminal Lawyers’ Association et de la Advocates’ Society et a coprésidé le tribunal disciplinaire de l’Université de Toronto. De 1978 à 1995, il a co-enseigné des cours de droit pénal à la faculté de droit Osgoode Hall et à la faculté de droit de l’Université de Toronto.En 1990, il a été nommé juge de la Haute Cour de justice de l’Ontario à la Cour suprême de l’Ontario (devenue la Cour de justice de l’Ontario-division générale). Il a ensuite été nommé à la Cour d’appel de l’Ontario en 1995, puis à la Cour suprême du Canada en 2011.Le juge Moldaver est membre honoraire de l’American College of Trial Lawyers. Diplômé en arts et en droit de l’Université de Toronto, il a reçu un doctorat en droit honoris causa de l’Université de Toronto en 2019.