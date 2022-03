Me Michel Caron

Me, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec, rejoint le cabinet Verdon Armanda Gauthier à titre d’avocat conseil.« Le cabinet est honoré que l’Honorable Michel Caron ait accepté de se joindre à son équipe où il pourra continuer de partager son expérience des plus diversifiée, ses talents de fin négociateur, sa passion du droit, ses conseils judicieux et son côté humain », a mentionné le cabinet dans son communiqué.Admis au Barreau du Québec en 1970, il a commencé sa pratique à l’étude Letarte, Saint-Hilaire et associés. Après avoir été membre de la société Saint-Hilaire, Simard, Caron, Gingras, Delage et Leblanc, il a occupé le poste d’associé à l’étude Grondin, Poudrier, Bernier.Sa pratique portait principalement en droit de la famille.En juin 2000, il est nommé juge à la Cour supérieure du Québec puis juge coordonnateur de la Chambre de la famille pour le district judiciaire de Québec de 2004 à 2010. Il a exercé la fonction de juge à la Cour supérieure jusqu’en septembre 2021.Tout au long de sa carrière, il s’est impliqué au sein de différents comités du Barreau du Québec, à la magistrature fédérale pour le Québec et du Conseil québécois de la magistrature. Il a déjà agi à titre de membre du conseil d’administration du Fonds d’enseignement de la Faculté de droit de l’Université Laval.En 1991, il a été bâtonnier du Barreau de Québec. Plus tard, il a présidé le Comité sur l’administration de la justice du Barreau de Québec et a été co-président du Congrès du Barreau du Québec.