Me Nicholas Daudelin. Source: LinkedIn

Lundi, Mea relaté au palais de justice de Longueuil comment deux individus lui ont tiré dessus, le blessant à la jambe, le soir du 26 mars 2020.Ce témoignage est intervenu durant le procès deet, accusés de tentative de meurtre sur l’avocat, qui représentait à l’époque le Mouvement Desjardins. Les deux hommes auraient agi sur l’ordre de, un promoteur immobilier de Joliette.En 2019, Me Daudelin avait mené des recours civils relatifs à des soupçons de fraude de la part d’entreprises détenues par Jean-François Malo, rappelle La Presse.À l’époque, Desjardins et la Banque Nationale soupçonnaient le promoteur immobilier d’avoir détourné des millions de dollars. Les deux institutions financières avaient alors lancé des recours pour saisir ses biens.Interrogé par la procureure de la Couronne, Me, Me Daudelin a raconté devant la cour comment les deux hommes ont sonné à la porte de son domicile, avant de tirer à trois reprises, dont un tir blessant l’avocat à la jambe.Blessé, le premier réflexe de Me Daudelin a été de demander à sa conjointe de téléphoner à deux de ses collègues, qui travaillaient avec lui sur le même dossier.« J’ai dit : “C’est Malo qui m’a tiré, appelle-les, il faut les mettre à l’abri.” Ils ont des enfants, j’avais peur d’une attaque coordonnée », a témoigné Me Nicholas Daudelin, de LCM Avocats, cité par La Presse. L’avocat avait connaissance que d’autres personnes auraient subi des représailles de la part de l’homme d’affaires.Jean-François Malo est également accusé de tentative de meurtre sur l’avocat. Son dossier est toutefois distinct de celui des deux individus.