Robert De Blois et Philippe Beauchesne. Source: Site web de Dussault De Blois Lemay Beauchesne

Petite révolution dans le monde du droit, à Québec. Un nouveau joueur est sur la carte, né de la fusion entre deux cabinets qui cumulent une cinquantaine d'années de pratique.Son nom ? Dussault De Blois Lemay Beauchesne.Né du regroupement de Dussault Lemay Beauchesne et de De Blois et associés, le cabinet continue de servir une clientèle d’affaires, composée notamment d’entrepreneurs, de sociétés, de corporations professionnelles, d’assureurs et d’institutions financières.Pour, ce regroupement devrait contribuer à garantir la pérennité des services offerts par De Blois et associés. « C’est la jonction de deux équipes de juristes qui réunissent à la fois l’expérience ainsi qu’une relève intéressante pour les différents secteurs de droit que nous desservons. »« Nous sommes très heureux de ce regroupement. La clientèle en ressort grande gagnante en raison de la diversité de nos champs de pratique et de l’expérience de ceux qui font partie de ce regroupement », ajoute-t-il., s’il explique que le cabinet ne tient pas à « croître à tout prix », décrit la décision de se regrouper comme un « no brainer », tant qu’elle fût selon lui facile à prendre.« Le regroupement est effectif depuis le 1er janvier dernier. Nous nous sommes super bien entendus dès le début. Ce fut assez facile de procéder au regroupement. »Voici ce que Me Beauchesne avait d’autre à dire.En fait, nous avons une vision et une clientèle similaires. En nous regroupant, nous pouvons renforcer nos offres de services respectives.C’est bénéfique pour nos deux cabinets.En fait, nous n’avons pas l’ambition de grossir pour grossir. Il nous semblait important de saisir cette opportunité. Le moment était bien choisi, et nous avons donc décidé de faire le saut.Notre objectif n’est pas de croître à tout prix. Aujourd’hui, nous sommes heureux de nous regrouper avec d’autres avocats de Québec, à la fois chevronnés, très compétents et très sympathiques. C’était vraiment un no brainer pour nous.L’opportunité de se regrouper avec d’autres avocats de Québec était trop excellente ; ce fut très facile d’aller de l’avant et de faire le saut.Le milieu à Québec est tout de même petit ; nous connaissions le bureau (celui de De Blois et associés, NDLR), nous avons eu des discussions avec eux, nous connaissions leur équipe d’avocats et nous étions bien au fait de leurs compétences.Nous avons foncé quand nous avons appris qu’ils étaient aussi intéressés. De se regrouper avec nous, leur permet d’assurer la pérennité de leur entreprise, car nous pourrons continuer de servir leurs clients avec eux.Je pense que notre regroupement est très avantageux du point de vue des services que nous offrons à notre clientèle. Nous avons des pratiques complémentaires. Je pense que nous pourrons servir encore mieux notre clientèle, par exemple du côté corporatif.De Blois et associés regroupe des avocats très compétents en droit des affaires. Nous avions aussi déjà une belle équipe. Maintenant, nous avons une équipe, qui, à la limite, est capable de prendre davantage de dossiers ainsi que des dossiers plus complexes.Il y a aussi un volet disciplinaire. Nous avons mis en commun nos compétences respectives, ce qui nous permet aujourd’hui d’offrir une expertise de pointe dans ce domaine à Québec.C’est vrai aussi en litige et en construction, car nous sommes un cabinet multidisciplinaire. Nous faisions, comme De Blois et associés, un peu de tout avant de nous regrouper.Notre regroupement permet à nos clients de bénéficier d’une bonne expertise dans tous les domaines que nous couvrons. De notre côté, encore une fois, ça nous aide à pérenniser nos services, car nous comptons sur une belle relève dans chacun de nos domaines de pratique.Nous voulons continuer de bien servir notre clientèle et nous voulons continuer à la développer. Nous voulons aussi continuer d’offrir de belles opportunités à nos plus jeunes avocats. Nous avons une belle équipe, mais nous sommes toujours prêts à recruter de nouveaux avocats.Nous sommes une vingtaine d’avocats, et nous serons toujours prêts à considérer les opportunités qui s’offrent à nous, par exemple si de nouvelles personnes veulent se joindre à nous.