La fin de ses activités en Russie et la fermeture prochaine de son bureau en Russie. « Nous remercions nos 50 collègues de Moscou pour leurs loyaux services et les soutiendrons tout au long de cette transition », indique le cabinet.

Ne plus accepter d’instructions de la part d’entreprises, d’entités ou de personnes liées au régime russe actuel, qu’elles soient sanctionnées ou non.

La collecte de fonds avec des « partenaires caritatifs » pour aider le peuple ukrainien en plus d’offrir un soutien pro bono aux Ukrainiens forcé de déménager.

Le cabinet BCF Avocats d’affaires organisait récemment son « Défi corporatif » du Pentathlon des neiges à Québec, qui a permis d’amasser 25 150 $ au profit du programme À l’école moi j’bouge. Plus de 150 équipes issues des entreprises de la région se sont affrontées sur les plaines d’Abraham.L’équipe de BCF était composée d’Éric Amyot, de Sophie Boulanger, d’Alex Harvey, d’Émile Côté-Soucy et d’Alexandre St-Jean. Ils ont terminé au troisième rang lors du défi.Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedInL’équipe de droit autochtone de Cain Lamarre a obtenu une victoire judiciaire pour les Pekuakamiulnuatsh concernant le financement du programme fédéral destiné à la mise sur pied des services de police autochtones dans les communautés.Benoit Amyot, Melissa Beaulieu, Audrey Poirier etreprésentaient la communauté de Mashteuiatsh dans ce dossier.Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu, le 31 janvier dernier, que les Pekuakamiulnuatsh ont été victimes de discrimination de la part de Sécurité publique Canada à l’occasion de l’administration du programme destiné à la mise sur pied des services de police autochtones dans les communautés.Précisons que le service de sécurité publique de Mashteuiatsh est financé par le biais de la Politique de services de police des Premières Nations créée par le gouvernement fédéral.Parlant de sports… Le cabinet Fasken a souligné, dans une série de publications, les efforts des athlètes canadiens lors des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin.Source : Fasken / LinkedIn« Bon succès à tous les membres de l’Équipe Canada et tout plein d’énergie positive de la part de Fasken, le partenaire officiel de services juridiques du Comité paralympique canadien », ajoute le cabinet dans une publication plus récente.L’équipe Transferts de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) dévoile une deuxième experte : Me, associée chez Lavery.L’AQMAT est en train de former l’équipe « Transferts » ; l’organisme rassemble au sein de celle-ci des professionnels pour aider ses membres dans le démarrage de leur entreprise.Le premier professionnel à avoir été recruté par l’AQMAT est le comptable, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.Après le Silence de la discorde , le cabinet Norton Rose Fulbright confirmait lundi dernier, dans une publication LinkedIn, « qu’il se tient sans équivoque aux côtés du peuple ukrainien qui souffre de l’invasion de plus en plus brutale de la Russie ».Le cabinet a annoncé une série de mesures, dont :Rappelons que Norton Rose Fulbright avait d’abord, au début de la guerre en Ukraine, demandé à ses employés de ne pas commenter publiquement le conflit.