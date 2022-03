Me Marie-Michelle Savard. Sources: Verreau Dufresne Avocats et Facebook

Le 18 avril, cette avocate associée de Verreau Dufresne Avocats s’élancera sur le parcours de 42,2 kilomètres du marathon de Boston.Meréalisera ainsi le rêve qu’elle entretient depuis deux ans, explique-t-elle sur la page Facebook de son projet, appelé 50 000 pas pour La Boussole.Me Savard a déjà couru le marathon. En 2019, elle a réalisé celui de Québec dans le temps de 3h45.La pandémie n’a pas facilité la préparation de l’avocate, celle-ci ayant dû interrompre son entraînement à deux reprises. Mais Me Savard assure que le soutien de ses proches lui a permis de persévérer jusqu’ici.L’avocate, associée depuis le mois de février, a tenu à accompagner la réalisation de son rêve d’une collecte de fonds destinée à La Boussole, un regroupement de parents et d’amis de personnes atteintes de maladie mentale, basé à Québec.Le cabinet Verreau Dufresne Avocats relaie le projet sportif et caritatif de son associée sur sa page LinkedIn , en saluant l’aide qui sera versée au profit des « proches des personnes atteintes de maladie mentale (troubles psychotiques, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de la personnalité, autres troubles apparentés à la maladie, avec ou sans diagnostic) ».