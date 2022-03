BCF Avocats d’affaires

Que se passe-t-il du côté des bureaux ?Voici quelques pistes…BCF Avocats d’affaires est membre de Kiid Concierge, qui aide les entreprises à offrir des services de garde d’enfants à leurs employés.« Notre partenariat permet à nos employés de bénéficier d’éducatrices à domicile, de tutorat scolaire et de gardiennes sur demande pour leurs enfants. Ceci est une façon d’aider nos employés qui sont parents de jeunes enfants et de contribuer à un meilleur équilibre de vie pour eux », précise le cabinet sur LinkedIn.Source : Kiid / LinkedIn.Le réseau international TAGLaw, dont fait partie Cain Lamarre, a de nouveau reçu, en 2022, la mention “Élite” décernée par Chambers & Partners.Il s’agit de la plus haute distinction attribuée à un réseau ou à une alliance juridique. Il s’agit d’une neuvième mention « Élite » pour TAGLaw depuis que Chambers & Partners, en 2013, a lancé le classement des réseaux et alliances juridiques.Le cabinet McCarthy Tétrault soulignait récemment le travail de ces partenaires dans leurs efforts pour améliorer la diversité, dont Canadian Association of Black Lawyers, Black Law Students' Association of Canada, Black Female Lawyers Network et Black Future Lawyers.Rappelons que le cabinet s’est associé l’an dernier avec des organisations juridiques noires pour améliorer l’accès aux opportunités dans le domaine juridique et lutter contre le racisme systémique.Source : McCarthy Tétrault / LinkedInLa notaire fiscaliste de Stein Monast,, sera conférencière au Colloque sur les fiducies de l’Association de planification fiscale et financière. Cet événement aura lieu le 24 mars prochain à Montréal.Ce colloque s’adresse aux notaires, avocats, comptables, fiscalistes, planificateurs et conseillers financiers ainsi qu’aux officiers fiduciaires qui veulent connaître les plus récents développements en matière de fiscalité des fiducies.