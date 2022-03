Michael Citrome et Michael Farkas. Source: LinkedIn

ettravaillent maintenant chez De Grandpré Chait !Me Citrone était à l’emploi de Al Tamimi & Company, à Dubaï, depuis décembre 2020, tandis que Me Farkas a travaillé chez Marciano Beckenstein, en Ontario, entre mars 2017 et décembre 2021.Voici leur parcours.Me Citrome a été admis au Barreau en 2011. Il cumule plusieurs années d’expérience à l’internationale en droit fiscal.Il se spécialise au demeurant en matière de conformité fiscale, de litige fiscal, de divulgation volontaire et de conformité fiscale, ainsi qu'en matière de planification et de mise en œuvre de réorganisations d'entreprises et de plans successoraux.La clientèle de Michael Citrome est composée de particuliers, de familles fortunées ainsi que les entreprises du Fortune 50 et que des organismes de bienfaisance.Michael Citrome a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2010, année où il obtient son juris doctor.Michael Farkas se joint lui aussi à l’équipe en droit fiscal de De Grandpré Chait. Il compte parmi sa clientèle des petites, moyennes et grandes entreprises.Il accompagne ces dernières notamment dans le cadre d’organisations et de réorganisations d’entreprises ainsi que dans le cadre de transactions commerciales.Membre du Barreau de l'Ontario et détenteur d’un permis restrictif temporaire du Barreau du Québec, Michael Farkas exerçait auparavant chez Marciano Beckenstein, un cabinet d'avocats fiscalistes de la région de Toronto.