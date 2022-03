Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny. Source: Radio-Canada

Une entente à l'amiable de 13 millions de dollars a été conclue entre l’aluminerie Alcoa et le Regroupement des citoyens du quartier Saint-Georges, à Baie-Comeau, mettant fin à un recours collectif lancé il y a plus de 16 ans.Le recours était mené par un regroupement de citoyens dont les résidences ont pu être contaminées aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant de l’aluminerie.Le regroupement soutenait que les émissions atmosphériques causaient des inconvénients et des inquiétudes aux citoyens du quartier. L’aluminerie Alcoa nie cependant ces allégations.Les deux parties s’entendent pour dire que les émissions atmosphériques actuelles en provenance de l’usine « sont conformes aux normes en vigueur », selon un communiqué de presse publié le 18 mars.Le regroupement de citoyens, Alcoa et les avocats ont convenu de ne pas commenter l’affaire publiquement.« C’est un règlement qui s’est négocié ensemble. Maintenant, il reste une audience devant le tribunal. C'est bon de tourner la page, de regarder vers l’avant », a pour sa part déclaré le maire de Baie-Comeau,La Cour supérieure devra approuver le règlement le 16 mai prochain au palais de justice de Baie-Comeau, où le plan de distribution pourra notamment être établi.Selon Le Journal de Québec, les frais d’experts et les honoraires de la firme d’avocats Silvestre Painchaud et Associés représenteront plus de 25 % des 13 millions de dollars.