Anouk Chabot et Mélissa Dion. Source: LinkedIn

Le visage de Gascon et associés n’est plus le même : le cabinet a recruté la comptable de formation,, à titre de directrice générale, en plus d’embaucher la notaireau sein de son équipe de droit immobilier.Jointe par Droit-inc, Mme Chabot enchaîne les termes positifs pour décrire son nouvel employeur. L'ancienne directrice générale du cabinet Blue HF s’enthousiasme d’intégrer un cabinet « un peu plus grand » qui œuvre en litige et en droit immobilier.« Le bureau passe à une nouvelle étape. J’ai été recruté avec un mandat plus large que les gestionnaires précédents pour apporter des changements et rehausser l’organisation du bureau. »En poste depuis janvier dernier, Anouk Chabot veut maintenant revoir les méthodes de Gascon, des procédures de facturation à la gestion documentaire. « J’ai un peu carte blanche », assure-t-elle.Son premier objectif ? Centraliser un peu les choses. Elle aimerait par exemple que certaines tâches administratives, qui incombent présentement aux adjoints, retrouvent dans la cour de l'administration.« Il faut bien supporter nos adjointes. Elles ont une grande expérience. Elles exercent davantage le rôle d’une technicienne. Je veux qu’elles continuent leur travail tout en étant soutenues sur le plan administratif. »Malgré de tels défis, Mme Chabot croit que le cabinet dispose des moyens de sa croissance. « Nous n’allons pas doubler de taille, mais il y a de la place pour de la croissance. »Parlant de croissance, le cabinet a recruté le mois dernier la notaire Mélissa Dion au sein de son équipe de droit immobilier.Me Dion, qui a travaillé chez Grenier Gagnon notaires entre septembre 2020 et février 2022, se dit heureuse de côtoyer des avocats.Admise en 2016 à la Chambre des notaires, elle avait seulement travaillé, jusqu’à ce jour, pour des firmes notariales comme Reilly notaires et Dauth Sansfaçon, notaires.« Nous sommes traités comme des juristes égaux. J’ai senti une belle ouverture face à ma profession », explique-t-elle au téléphone.Mélissa Dion ne compte pas pour autant changer sa pratique. Firme notariale ou non, elle estime que les qualités requises d’un notaire sont les mêmes.« Pour être une bonne notaire, il faut être pointilleuse. Le notariat est un travail de minutie. Il faut être pointilleux dans la préparation de contrat, les vérifications et les communications », illustre-t-elle.« J’intègre une équipe jeune et dynamique. J’espère pouvoir en faire partie longtemps et j’espère pouvoir contribuer au rayonnement du cabinet et au rayonnement de ma profession au sein du cabinet. »Mélissa Dion a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et sa maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.Anouk Chabot a complété son baccalauréat en comptabilité à l’UQAM. Outre le cabinet Blue HF, elle a été directrice générale du cabinet Bélanger Longtin entre décembre 2015 et avril 2021.Pour en savoir plus, cliquez ici