Me Sandra Bilodeau et Me Chantal Denommée. Sources: CMQ et TMF

Ces juristes sont nommés respectivement à la Commission municipale du Québec et au Conseil de la justice administrative.Meest nommée à nouveau membre de la Commission municipale du Québec. C’est en 2008 qu’elle a rejoint cet organisme comme juge administratif.Me Bilodeau exerce principalement dans les dossiers juridictionnels d’éthique et de déontologie en matière municipale et d’arbitrages municipaux.Elle a présidé deux commissions d’enquête publique, dont une à L’Assomption en 2014 et 2015. Elle a également été tutrice de la Ville de Laval en 2013.Ce barreau 1988 a été vice-présidente de la Conférence des juges administratifs du Québec de 2008 à 2015. Elle a enseigné à l’ÉNAP et au Barreau du Québec.Auparavant, Me Sandra Bilodeau a été avocate chez Morency, société d’avocats, où elle pratiquait en droit municipal, en accès à l’information, en droit de l’environnement et en droit de la santé.Me Bilodeau détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommé membre du Conseil de la justice administrative. Il est membre du Tribunal administratif du travail.Me Jacques David a débuté sa carrière juridique au ministère de la Justice en 1985, comme avocat à la Direction du droit constitutionnel. L’année suivante, il devient agent de recherche au Centre de recherche en droit public puis chargé de cours à l’Université de Montréal.En 1988, Me David devient avocat plaidant à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, où il oeuvre durant une décennie. Il se joint ensuite à la Commission des lésions professionnelles, d’abord comme secrétaire, puis comme avocat plaidant, avant de devenir commissaire.Parallèlement, ce barreau 1985 est chargé de cours à temps partiel à l’École du Barreau du Québec.En 2016, il est nommé juge administratif, membre du Tribunal administratif du travail.Me David détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée membre du Conseil de la justice administrative. Elle est membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).Barreau 1992, elle débute comme avocate chez desjardins Ducharme Stein Monast. Elle entame ensuite une carrière de conseillère juridique, d’abord chez Axa Assurances, puis chez Provigo.En 1996, Me Chantal Denommée devient vice-présidente services juridique et immobilier, chez Nadco. Elle rejoint deux asn plus tard la firme Intact, comme directrice principale aux affaires juridiques, puis de devenir vice-présidente aux affaires juridiques et conformité, et secrétaire adjointe. C’est en 2018 qu’elle est nommée au TMF.Me Chantal Denommée détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.