Joëlle Rousseau et Pierre Paquin. Source: Site web de PFD Avocats

PFD Avocats combine la jeunesse et l’expérience !Le cabinet met la main sur deux avocats,, qui vient tout juste de compléter son stage, et, qui a été admis au Barreau en 1988.Joëlle Rousseau est titulaire d'un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Elle s'est jointe à l'équipe PFD Avocats en avril 2021 à titre de stagiaire. Elle fait maintenant partie de l’équipe de litige commercial du bureau de Montréal.Dans le cadre de son parcours universitaire, elle a effectué un séminaire de recherche et de rédaction en droit des affaires sur le concept d'entreprise au Québec, où elle a obtenu un résultat d’excellence.Pierre Paquin s'est joint à l'équipe de PFD en janvier dernier. Il exerce aux côtés de Meau sein de l’équipe de droit immobilier et de droit de la construction au bureau de Boisbriand.Il était jusqu’en janvier dernier associé chez Hébert Miller Avocats, de Laval.Me Paquin cumule près de 34 années de litige devant l'ensemble des Tribunaux, incluant les Cours municipales, les divers tribunaux administratifs, la Cour du Québec, la Cour fédérale, la Cour supérieure, la Cour d'appel du Québec et finalement, la Cour suprême du Canada.Me Paquin a également fait des représentations devant l'Assemblée nationale du Québec, en y présentant des projets de Loi privée.Me Paquin est bachelier en droit de l'Université de Montréal. Il détient le grade d'Officier des Forces armées canadiennes, ayant étudié au Collège Militaire Royal de St-Jean-sur-Richelieu.