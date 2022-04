Richard Beaulieu. Source: Site web de Groupe SIRCO

Le Groupe SIRCO veut croître. Et c’est en partie surqu’il mise pour y parvenir.La firme d’investigation vient d’annoncer sa nomination à titre de juricomptable sénior, un poste qu’il occupe depuis février 2021. Avec 20 ans d’expérience auprès de grandes institutions financières, M. Beaulieu veut maintenant étendre les services de Sirco, lui procurer de nouveaux mandats et agrandir l’équipe de juricomptables.Le défi est à la hauteur de son expérience. Richard Beaulieu cumule les mandats d’enquêtes pour des organisations publiques et privées. Détournement de fonds et d’actifs, transferts frauduleux, paiements préférentiels, employés fantômes et stratagèmes de fraude : autant d’éléments qui ont fait partie de son pain quotidien.Son premier objectif ? D’aider à offrir un service de soutien aux enquêteurs de Sirco, en particulier du point de vue de l’analyse de données.« Ça renforce le travail d’équipe. Ça nous permet, en définitive, de mieux travailler pour les clients, que ce soit une entreprise ou des avocats qui retiennent nos services pour leurs clients », explique-t-il à Droit-inc.Au-delà de son expérience, il mise sur son sens de la minutie, sa rigueur et son entregent, des qualités, qui, selon lui, sont indispensables aux juricomptables.Par le passé, Richard Beaulieu a fait des examens de transactions suspectes pour de grandes institutions financières. Il a œuvré comme juricomptable sénior pour des entreprises au Canada et aux États-Unis.Il a planifié et organisé des formations de sensibilisation à la fraude au Canada et aux États-Unis sur une période de quatre ans. Il a également dirigé des équipes d’enquêteurs à plusieurs reprises au cours de ces mandats.Richard Beaulieu est formé en commerce et comptabilité de HEC Montréal ainsi qu’en juricomptabilité de l’Université Rotman de Toronto. Il est certifié en comptabilité au Canada et aux États-Unis.Il est examinateur de fraude certifié en plus d’avoir été, dans le passé, certifié en criminalistique financière et en lutte contre le blanchiment d’argent.