Me Eugène Czolij. Sources: Shutterstock et site web de Lavery

« La Russie a choisi d’être un paria, il faut la traiter comme telle », lance Me, consul honoraire d’Ukraine, spécialiste du litige commercial et associé chez Lavery, à Montréal.Depuis l’invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, le Barreau 1982 passe l’essentiel de son temps libre à mobiliser du soutien pour la cause ukrainienne. En contact permanent tant avec la diaspora ukrainienne qu’avec les citoyens présentement en zone de guerre, il est l’un des principaux relais de la tragédie que vit présentement le peuple d’origine de ses parents.« C’est certain que les journées sont très, très longues », dit-il, puisqu’en marge de sa pratique en litige corporatif et commercial, ainsi qu’en droit de l’insolvabilité et de la restructuration, il passe plusieurs heures chaque jour à s’impliquer dans les efforts politiques et humanitaires ici et ailleurs dans le monde pour soutenir l’Ukraine.Et cela, c’est en plus de passer du temps au téléphone ou en vidéoconférence avec ses relations sur le terrain en Ukraine.Et les échos qu’il reçoit du front sont bouleversants.Interviewé par Droit-Inc au lendemain des premières images montrant des exactions que les troupes russes auraient commises à Boutcha, Me Czolij se dit ébranlé par la situation. « Ce qui se passe dépasse l’entendement, mais je peux vous dire qu’on ne voit pas toute la tragédie, comme le comportement des soldats (russes), quand on voit les images de civils, les mains attachées, quand on entend des histoires de meurtres, de viols, c’est difficile », explique le plaideur.Parmi ses contacts, des juristes, des architectes, des médecins, des comptables prennent les armes.Le Montréalais d’origine ukrainienne de première génération est né ici d’un couple ayant fui l’Ukraine après la Seconde Guerre mondiale. Et il milite depuis longtemps pour les droits de son pays, ayant d’ailleurs reçu deux fois le grade de docteur honoris causa des universités de Lviv et de Kyiv pour ses activités politiques.Outre les six années passées comme président du Congrès ukrainien du Canada, et les 10 années comme président du Congrès mondial ukrainien, Me Czolij dirige également l’ONG Ukraine 2050, qu’il a fondée, et qui préconise l’intégration de l’Ukraine comme membre de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).C’est d’ailleurs cette implication qui a motivé l’Ukraine à le nommer consul honoraire du pays en 2020.Bouleversé par l’ampleur des horreurs qui sont perpétrées par l’armée russe, il explique qu’ « il était clair qu’il y aurait des hostilités. On voyait les troupes russes se mobiliser aux frontières depuis quelque temps, on savait qu’il y aurait une confrontation, qui a d’ailleurs commencé en 2014 quand la Russie a envahi la Crimée et le Donbass ».Dans les mois précédant l’invasion, Me Czolij a participé à l’effort diplomatique visant à mobiliser les chancelleries européennes pour qu’elles fassent pression sur le Kremlin afin que Vladimir Poutine tempère ses ardeurs. Pressentant le pire, les efforts visaient également à ce que l’OTAN donne des moyens pour assurer la défense aérienne de l’Ukraine.Dans l’immédiat, « les priorités sont d’empêcher que les scènes d’horreur se reproduisent, que l’OTAN impose une zone d’exclusion aérienne et que l’Ukraine ait accès aux armes nécessaires pour empêcher la perpétration de crimes de guerre ». Il exhorte de plus la communauté internationale à se mobiliser pour que cesse la « guerre génocidaire » livrée par les forces russes.Au moment de notre entretien, le Tribunal pénal international avait déjà rendu depuis plusieurs semaines une ordonnance provisoire pour que la Russie cesse son invasion.Au moment d’écrire ces lignes, la Cour pénale internationale traitait certaines des zones de combat en tant que scènes de crimes, tandis qu’une équipe d’enquêteurs disait avoir trouvé des preuves de la commission par la Russie de crimes de guerre.Se disant reconnaissant du soutien international envers les quelque 4,7 millions de réfugiés et les 7 millions d’autres personnes déplacées, il estime que du côté canadien, Ottawa peut faire davantage pour aider les Ukrainiens.« D’abord, il serait bien de permettre aux Ukrainiens de se rendre plus simplement au Canada. Des femmes et des enfants ont quitté le pays en catastrophe, sous les bombes, avec pas grand-chose », dit-il. Difficile dans ce contexte pour ces gens de documenter leur demande en bonne et due forme.Aussi, « il faudrait permettre une période d’adaptation de 90 jours pour que les gens puissent reprendre leur souffle. On a affaire à des gens traumatisés. On parle d’une situation critique pour les Ukrainiens », conclut-il.