C’est dans un contexte plein de défis, face à des tours à bureaux qui peinent à se remplir après deux ans de pandémie et de télétravail, qu’une avocate chevronnée, spécialisée en droit immobilier et baux commerciaux, a décidé d’entamer une nouvelle étape de sa carrière.rejoint le cabinet BCF en tant qu’associée au sein du groupe Immobilier, après plus 20 ans dans le privé comme directrice principale affaires juridiques Québec pour les Compagnies Loblaw Limitée, où elle s’occupait « principalement du portefeuille immobilier, soit l’ensemble des marchés d’alimentation Provigo, Maxi et Maxi & Cie et des pharmacies Pharmaprix, en plus d’être responsable du volet franchise et affiliation de l’entreprise. »« C’est un véritable saut de bungee, un tournant à 180° », confie-t-elle en entrevue à Droit-inc, à peine deux semaines après être entrée dans ses nouvelles fonctions.La Barreau 1996 a commencé sa pratique en cabinet chez De Grandpré Chait, après ses études en droit civil et common law à l‘Université McGill. Elle estime que cette première expérience a fait d’elle une meilleure avocate en contentieux. Aujourd’hui, elle compte sur son sens des affaires, ses contacts, son esprit stratège pour relever les défis qui l’attendent chez BCF.«J’ai choisi BCF pour leur esprit entrepreneurial et la philosophie du bureau qui valorise le travail d’équipe», indique celle qui compte miser sur le rassemblement des compétences pour se démarquer.Grâce à son leadership et son dynamisme, elle espère former «une belle coalition à l’intérieur du cabinet», en joignant les forces de l’équipe de l’immobilier avec celles entre autres de l’environnement, de la construction, du transactionnel, du volet fiscal…Face à un secteur immobilier qui se transforme, «il faut se réinventer au niveau de la location de bureau», insiste Me Métivier. Elle cite par exemple la mixité d’usage des tours à bureaux qui hébergent de plus en plus de commerces. Un phénomène apparu dans les dernières années, et que la pandémie n’a pas freiné. Bien au contraire!C’est donc « pleine d’ambition » que l’avocate amorce cette nouvelle étape de sa vie, consciente du rythme plus effréné qui l’attend.« Les enfants sont plus grands, il était temps », confie-t-elle, enthousiaste face à ce retour aux sources!