Isabelle Charest et Simon Jolin-Barette. Source: Wikipédia et Assemblée Nationale du Québec

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec,, et la ministre responsable de la Condition féminine,, ont annoncé le 2 mai les cinq districts retenus, qui s’ajoutent aux cinq annoncés précédemment.Il s’agit de Laval (palais de justice de Laval), de Saint-François (palais de justice de Sherbrooke), de Mégantic (palais de justice de Lac-Mégantic), de Mingan (palais de justice de Sept-Îles) et de Montmagny (palais de justice de Montmagny).On franchit ainsi une étape importante, selon Simon Jolin-Barrette. « Cela nous rapproche de l'objectif d'implanter le tribunal spécialisé de façon permanente partout au Québec », souligne-t-il dans un communiqué Il estime aussi qu’il est primordial que les victimes se sentent en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours à travers le système de justice. « Nous ne voulons plus qu'au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte », assure-t-il.L’implantation de ces projets pilotes permettra d'instaurer les meilleures pratiques et d'évaluer les retombées du modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes. Au total, 10 districts ont été retenus pour mettre en place un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.Ceux-ci ont été choisis en fonction de différents critères, comme la diversité en ce qui concerne la taille des palais de justice et la présence d'organismes communautaires œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale ou de communautés autochtones sur le territoire.