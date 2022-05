Me Louis Sévéno. Source: Woods

Me Caroline Biron. Source: Woods

Me Patrick Ouellet. Source: Woods

Me Bogdan-Alexandru Dobrota. Source: Lexpert

La boutique de litige Woods, basée à Montréal, a reçu le prix du meilleur cabinet de l’année au Québec lors des prix Benchmark Litigation Awards 2022 du Canada, tenus devant 160 convives le 5 mai dernier au Fairmont Royal York, dans la ville-Reine.« C’est le prix qu’on convoitait le plus, indique Me, associé du cabinet. Il récompense l’effort de l’équipe et c’est une belle vitrine pour nous vis-à-vis des cabinets nationaux, ajoute l’avocat », saluant le positionnement conféré à la boutique comme un incontournable sur le marché.Spécialisé en litige, arbitrage et insolvabilité, Woods, créé en 1995 par l’avocat, est mis sur le devant de la scène pour la quatrième année consécutive.Composé d’une petite équipe de 40 avocats, dont une douzaine d’associés, le cabinet-boutique coiffe au poteau les grands cabinets nominés dans la catégorie, tels que Davies Ward Phillips & Vineberg, McCarthy Tétrault et Stikeman Elliott.La firme Benchmark le qualifie même comme le « groupe de litige le plus solide du Québec ».On comptait aussi deux autres cabinets-boutiques dans la liste des nominés, IMK et LCM.« C’est la reconnaissance par nos pairs que l’on fait partie d’un club select. C’est une belle carte de visite pour nos clients actuels et pour les clients éventuels », se réjouit Me Sévéno, dont le talent s’est vu confirmer cette année, alors qu’il passe de Future Star à Litigation Star au palmarès Benchmark.Autre élément distinctif du cabinet-boutique: la formation en interne des jeunes avocats.« Chez Woods, les avocats juniors sont très impliqués dans les dossiers dès le départ. Ils prennent de l’expérience très rapidement », indique le Barreau 2004.La firme Benchmark salue d’ailleurs la « collégialité » au sein de l’équipe, sa capacité à retenir les talents et à en recruter de nouveaux. Woods a en effet renforcé son équipe en accueillant en 2021 Me, Barreau 1990, spécialiste en insolvabilité et restructuration. Ce dernier a pratiqué pendant plus de 23 ans pour le cabinet Norton Rose Fulbright.Cette petite équipe, hyper spécialisée en litige, est un atout face à la concurrence des grands cabinets, assure Me Sévéno.« On se démarque par l’excellence de notre travail, affirme-t-il. En tant qu’équipe spécialisée, tout notre focus est mis sur la résolution de conflits. Mais aussi par la grande variété de litiges qu’on traite ».Le cabinet-boutique compte parmi ses clients Vidéotron. Il a représenté la compagnie et TVA devant la Cour d’appel en 2015 face à Bell ExpressVu et a obtenu pour ses clients une condamnation en capital de plus de 82 millions de dollars. Ces dommages et intérêts ont compensé les pertes de revenus subies par Vidéotron « en raison de la négligence de Bell à contrôler adéquatement le piratage de ses propres signaux satellite en matière de distribution de services télévisuels », indique Woods.Dernièrement, Me Patrick Ouellet, star du cabinet et de la plaidoirie au Québec , a permis à Vidéotron d’acquérir des licences 5G, facilitant ainsi le développement de l’entreprise dans l’ouest canadien, rappelle la firme Benchmark Litigation.Ils pilotent plusieurs dossiers d'envergure, ayant notamment représenté Richter lors des multiples instances impliquant la compagnie Montreal Maine & Atlantic pour son rôle dans la tragédie de Lac-Mégantic, qui se sont soldées par un règlement de 403 millions de dollars ; ils représentaient récemment Air India dans son litige face à l'International Air Transport Association, et ont également représenté l'une des parties impliquées dans l'importante restructuration de Nemaska Lithium, pour ne nommer que ces dossiers.Pour Me Sévéno, ces distinctions par les pairs montrent que les cabinets-boutiques ont leur place dans ce type de classement et que « notre travail peut se comparer à celui d’un grand cabinet ».Sur le plan individuel, au côté de Louis Sévéno, neuf avocats du cabinet ont été nommés Litigation Star de l’année par la firme Benchmark.Il s’agit deLes avocatsse sont vus décerner le titre de Future Star.La firme Benchmark Litigation effectue une veille mondiale du développement des cabinets juridiques. Son classement se base sur des entrevues avec des professionnels du milieu juridique. Retrouvez tous les lauréats du Benchmark Litigation Canada Awards 2022 ici