Le juge Claude Tremblay est décédé... Source: Facebook

Le jugeest décédé à l’âge de 72 ans.Originaire de Baie-Comeau, Claude Tremblay était resté très attaché à sa ville de naissance, même depuis sa nomination à Québec en 2009.En 1987, Me Claude Tremblay devient le plus jeune avocat à être nommé juge à la Cour du Québec. Il a alors 37 ans. Il siègera à la Chambre de la jeunesse durant toute sa carrière. Après un quart de siècle comme juge à Baie-Comeau, Claude Tremblay est nommé le 22 décembre 2009 à Québec, où il siégeait encore l’an dernier.Claude Tremblay était très lié à sa ville de Baie-Comeau, où il s’était engagé à travers diverses actions. Il a présidé le comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire de la ville de Baie-Comeau. Il a également oeuvré à la création de la Fondation André-Fortier, qui octroie des bourses à de jeunes sportifs prometteurs de la Manicouagan.Claude Tremblay a participé à la rédaction de l’ouvrage Les enfants devant la justice, dirigé par la jugeEn 1997, le juge Tremblay avait aussi été un des fondateurs du Drakkar, l’équipe de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le Drakkar de Baie-Comeau rend hommage à ce membre fondateur sur sa page Facebook. « Si nous avons une équipe de la LHJMQ à Baie-Comeau, c’est en grande partie grâce à lui et ses comparses. Il a été un pilier de la fondation du Drakkar. Merci Claude pour tout ce que vous avez fait pour le développement de notre belle Côte-Nord. »« Ayant connu une brillante carrière d’avocat puis comme juge au tribunal de la jeunesse à Baie-Comeau d’abord puis à Québec, Claude était la définition parfaite du gentilhomme. Généreux, affable, se souciant des autres, ayant toujours une parole réconfortante quand il savait ou sentait que ça n’allait pas pour un ou une de ses ami(e)s », salue sur Facebook son ami, descripteur radio pour l’Oceanic de Rimouski, originaire de Baie-Comeau comme Claude Tremblay.Claude Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe Shirley Kennedy et ses quatre enfants.