Camille Vásquez faisait partie des avocats qui représentaient Johnny Depp. Source: Twitter

Elle n’était pourtant qu’une parmi les neuf avocats qui représentaientdans son procès contre son ex-femme Amber Heard.Le cabinet Brown Rudnick, spécialisé dans les litiges de stars et d’athlètes, avait dépêché une armée pour son célèbre client, incarnation du pirate des Caraïbes.Mais la plaideuseest rapidement devenue la figure de proue du procès, avec ses interrogatoires serrés, sa répartie et un sourire qui a conquis les hordes d’internautes, qui sont des centaines de milliers à relayer ses photos sur les réseaux sociaux.Résultat : l’avocate, qui pratique en litige depuis 2011, a cassé la baraque. Le cabinet, qui accorde habituellement l’association à la fin de son année financière, s’est vu forcé de devancer les choses.Et vient d’élever Camille Vásquez au rang d’associée du cabinet.« La prestation de Camille pendant le procès a montré au monde qu’elle était prête à passer à l’étape supérieure », a annoncédans un communiqué.Plusieurs de ses interventions ont d’ailleurs été reprises sur les réseaux sociaux, où elles sont devenues virales.Les observateurs de la scène juridique s’entendent pour dire que la visibilité obtenue par la plaideuse lors du procès, entièrement télévisé pendant près de deux mois, a rapidement augmenté sa valeur sur le marché.Sans compter qu’ils étaient des millions, sur les réseaux sociaux, à applaudir chacun de ses faits et gestes, la louangeant autant que si elle avait été le messie. Ce qu’elle était par ailleurs pour les fans de Johnny Depp, qui disposent par ailleurs d’une force de frappe appréciable qui a élevé Camille Vásquez au rang de déesse.Pas question pour Brown Rudnick de laisser partir sa star du moment, alors que la concurrence se massait aux portes pour offrir mers et mondes à Camille Vásquez.Elle était d’ailleurs reconnue comme une redoutable spécialiste du litige, bien avant Johnny Depp. D’autant qu’elle devait sûrement déjà être pressentie pour l’association, sans quoi son cabinet ne l’aurait probablement pas envoyée dans pareille arène.Sa victoire n’aura fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà, en somme.