Stéphanie Lisa Roberts, Kariane Lebel et Jean-Simon Castonguay. Source: Novalex

Le cabinet, qui compte maintenant 29 avocats, recrute en effet, du bureau du Procureur,, de McCarthy Tétrault, et Me, qui vient de compléter son stage chez Novalex.« La force de Novalex réside dans son équipe, qui est composée de professionnels engagés dont l’expertise de pointe et le désir d’impact font une différence tant pour nos clients d’affaires que nos clients pro bono », soutient, chef de la direction et cofondateur de Novalex.Me Roberts, qui est avocate principale, dirigera le sous-groupe de pratique de Novalex en matière de litige constitutionnel et de droit autochtone.Mes Castonguay et Lebel intègrent l’équipe de litige.Barreau 2003, Me Roberts a exercé auprès du Procureur général du Québec entre novembre 2018 et mai 2022. Vice-présidente des affaires juridiques chez Hydro-Québec, elle a œuvré pendant quatre ans chez Donati Maisonneuve, entre 2003 et 2007.La bachelière de l’Université de Montréal et de McGill a récemment été élue au conseil d’administration du Barreau de Montréal. Elle est administratrice de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et membre du Comité sur le système de justice au Nunavik.Jean-Simon Castonguay a pratiqué chez McCarthy Tétrault entre septembre 2019 et mai 2022. Sa pratique est axée principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en droit public et constitutionnel.Le Barreau 2019 a occupé le poste d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada auprès de. Il est diplômé de l’Université Laval et de l’Université Queen’s.Kariane Lebel s’est jointe à Novalex en 2020 à titre d’étudiante en droit, après avoir effectué des stages chez Stikeman Elliott et Clermont Ltée. Elle a complété son Barreau auprès du cabinet en 2022.Me Lebel exerce en droit de la santé et des services sociaux, en responsabilité médicale et hospitalière, en droit familial et matrimonial, en droit du travail et de l’emploi, ainsi qu’en litige civil. Elle complète actuellement une maîtrise en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke.