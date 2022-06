Le professeur Hervé A. Prince. Source: Site web de l'Université de Montréal

Marie-Pierre Robert. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Le professeur François Crépeau. Source: Site web de l'Université McGill

Le professeursuccède au professeurà la tête de la Chaire de recherche en gouvernance et droit des affaires.Le comité exécutif de l’Université de Montréal a choisi le professeur Prince comme nouveau titulaire de la Chaire, qui, par la même occasion, change de nom pour devenir la Chaire en gouvernance et droit du commerce international.Hervé A. Prince est considéré comme un spécialiste du droit international économique. Ses recherches portent notamment sur des questions liées à la gouvernance économique et commerciale mondiale, au régionalisme économique, au droit international des investissements, ainsi qu’au règlement des différends économiques internationaux.Il est à la tête, depuis 2019, du Centre du droit des affaires et du commerce international (CDACI).Les 9 et 10 juin derniers, le Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS) a tenu son colloque annuel intitulé Enjeux historiques, sociojuridiques et religieux de la mort : cadavre, cimetières et sépultures.Organisé paret, l’événement a réuni une quarantaine de spécialistes de différentes disciplines.« C’est fascinant de voir comment l’étude des sépultures nous éclaire sur la société, sur ses exclus, sa conception de la famille, ainsi que sur les liens entre la religion et le droit étatique », de déclarer Marie-Pierre Robert.Ce colloque a pour objectif de réunir les connaissances sur les problématiques liées aux réalités mortuaires et de fournir une perspective critique sur les enjeux de la mort.La Faculté de droit a accueilli un visiteur pour l’été : l’école d’été du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIERA).Cette formation en français, tenue en mode virtuel, portait sur le thème des droits et enjeux internationaux des peuples autochtones.L’école d’été s’est tenue du 13 au 23 juin. La formation s’inscrit dans le cadre du programme de bourses destinées aux Autochtones créé par le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).Plusieurs thèmes ont été abordés dans le cadre de cette école d’été, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que les manières d’inclure les enjeux de protection des droits des peuples autochtones dans les préoccupations des groupes autochtones.Le professeura été admis à l’Ordre national du Québec à titre d’officier. Il a été décoré par le premier ministrele 22 juin lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale.« Je suis ravi de voir cette nouvelle reconnaissance des travaux importants du professeur Crépeau et de sa contribution pour créer une communauté mondiale plus juste », a déclaré le doyenL’admission à l’Ordre national du Québec est la plus haute distinction conférée par le gouvernement provincial. Elle vise à honorer des personnes éminentes qui, à travers leur œuvre, leurs valeurs et leurs idéaux, ont influencé la croissance du Québec et contribué à son rayonnement.François Crépeau est professeur titulaire, et titulaire de la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit public international depuis son arrivée à la Faculté de droit en 2008. Il a dirigé le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill entre 2015 et 2020.« Son fervent dévouement à une cause des plus actuelles, les droits des migrants, illustre brillamment comment la Faculté de droit est déterminée de mettre le leadership juridique au service de nos grands défis mondiaux », poursuit le doyen Leckey.Le professeur Crépeau est officier de l’Ordre du Canada depuis 2017, membre de la Société royale du Canada depuis 2012 et un ancien fellow de la fondation Pierre-Elliott-Trudeau (2008-2011).