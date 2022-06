Me Natalie Brown. Source: Fonds de solidarité FTQ

Le fonds de travailleurs s’enrichit d’une nouvelle vice-présidente aux affaires juridiques: Meentame ainsi une nouvelle étape de sa carrière.Pour la Barreau 1999, le maillage avec le Fonds de solidarité FTQ est parfait, puisque cela lui permet de poursuivre une pratique dans laquelle le développement durable occupe une place de choix.« Mon arrivée au Fonds de solidarité FTQ s'arrime parfaitement avec ma passion et mes valeurs, dit-elle. Il allait de soi que mon employeur devait s'engager activement dans la lutte aux changements climatiques, comme le fait le Fonds », à l’avancement duquel elle se dit fière de pouvoir contribuer.D’abord formée comme Biologiste à McGill en 1994, Me Brown s’est ensuite tournée vers le droit, complété à l’Université de Montréal en 1998.Elle entamait ensuite sa carrière en droit des affaires auprès de Norton Rose Fulbright, ex-Ogilvy Renault. Puis, ce fût l’Autorité des marchés financiers, en tant qu’analyste, et la Banque Laurentienne, comme conseillère juridique.Elle était jusqu’à tout récemment directrice principale des affaires juridiques pour le Mouvement Desjardins, où elle a passé les 7 dernières années, notamment comme gestionnaire d’une équipe de 40 avocats et notaires spécialisés en droit de la consommation, de la protection de la vie privée, de la sûreté et des litiges, notamment.Il y a plus: outre l’American Law Institute, avec lequel elle a obtenu une certification en droit des valeurs mobilières, elle s’est également formée à la London School of Economics en régulation financière internationale.Elle complète présentement un diplôme d'études supérieures en développement durable à l’Université Harvard.C’est que la lutte aux changements climatiques tient une place importante dans sa pratique, alors qu’elle est trésorière et secrétaire du conseil de Conservation de la nature du Canada, en plus d’avoir œuvré au programme de réduction des gaz à effet de serre de Desjardins.Sur son compte Linkedin, la nouvelle vice-présidente conclut ainsi: « J’ai immensément hâte de contribuer et mettre à profit mon expérience et mon expertise pour réaliser les ambitions de cette institution, notamment en développement durable, tout en gardant le travailleur au centre de nos préoccupations. »