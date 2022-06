Une membre de l’équipe de BCF Avocats d’affaires se démarque sur le plan sportif :a obtenu le second rang chez les femmes de 18 à 24 ans lors du demi-ironman de Mont-Tremblant.Sa collègue, l’associée, a pris soin de la féliciter en ligne. « Cette deuxième position à ta première participation au jeune âge de 21 ans n’est pas due au hasard, mais à ton éthique de travail, ta détermination, ta persévérance et ton humilité qui t’honorent encore plus que ce bel accomplissement. Ta volonté à poursuivre l’excellence est inspirante », a-t-elle écrit.Source : Julie Lessard / BCF Avocats d’affaires.Blakes souligne la Fête nationale ! Le cabinet a en effet pris un moment pour partager une publication LinkedIn à cet effet !Blake a aussi adressé quelques mots aux franco-canadiens.Source : Blake / LinkedInMême son de cloche du côté de Couture Avocats a pris la peine, vendredi dernier, de souligner la Fête nationale du Québec par l’intermédiaire d’une publication LinkedIn.Source : Julie Couture / LinkedInFasken a participé à la parade de la Fierté… à Toronto !Plusieurs membres du cabinet ont participé à cet événement avec des membres de leur famille !Source : Fasken / LinkedIn.Le cabinet a tenu son Grand Lavery entre le 17 et le 19 juin dernier ! L’événement sportif, organisé au profit du Grand Défi Pierre Lavoie, a permis à des professionnels de pédaler d’un bureau du cabinet à un autre, allant de Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières à Québec.L’équipe de cyclistes était composée de plusieurs professionnels, dontet accompagné dequi a suivi les cyclistes tout le long du parcours.Saviez-vous que le cabinet McCarthy Tétrault offre un soutien financier à la clinique d’information juridique du YWCA Montréal ? La Fondation Y des femmes de Montréal en a fait l’annonce en ligne.Source : YWCA Montréal / LinkedInLa Fondation Y a pour mission de bâtir un « avenir meilleur » pour les femmes et les fillesSigne que l’été est bel et bien arrivé, Norton Rose Fulbright a tenu son premier événement en présentiel depuis le début de la pandémie au Fairmont Le Reine Elizabeth.C’est ce qu’a révélé plus tôt cette semaine l’associé directeur du bureau de Montréal,Source : Luc Morin / LinkedIn., du cabinet Woods, a été élue au conseil d’administration du Centre de santé des femmes de Montréal, un organisme à but non lucratif dont la priorité est l’approche globale de la santé des femmes.Me Reeves-Breton sera ainsi impliqué dans le cadre des projets déployés par l’organisme en matière de droits des femmes en santé sexuelle et reproductive.Ancienne stagiaire de Lavery, Arielle Reeves-Breton est chez Woods depuis mars 2020.