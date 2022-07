Louis Béland et Caroline Charron. Source: Site web de DHC Avocats

Nicolas X. Cloutier, Samuel Julien et Jean Lortie. Source: Site web de McCarthy Tétrault

Christine Duchaine et Marc-Antoine Séguin. Source: Site web de Sodavex

C’est une victoire pour Drummondville ; la municipalité a obtenu gain de cause contre le gouvernement du Québec, la Cour supérieure ayant annulé l’agrandissement du site d’enfouissement Waste Management (WM), permis par un décret promulgué par Québec.Cette décision, la première du genre au Québec, encadre les pouvoirs d’intervention du gouvernement provincial en matière d’aménagement du territoire. Elle limite en effet l’utilisation par Québec de décret qui établisse une « Zone d’intervention spéciale » (ZIS).Le gouvernement du Québec avait adopté de tels décrets pour permettre l’agrandissement du site d’enfouissement technique de Saint-Nicéphore, malgré le règlement de zonage de la Ville de Drummondville.La municipalité était représentée paret, de DHC Avocats. Drummondville a été soutenu dans ce litige par l’Union des municipalités du Québec par l’entremise du Fonds municipal d’action juridique.Québec était représentée par, de Bernard Roy, tandis que la compagnie WM Québec était représentée paret, de McCarthy Tétrault, etet, de Sodavex.L’entreprise Waste Management avait entrepris des procédures judiciaires contre Drummondville avant d’être déboutée, en février 2021. Cette décision a poussé le gouvernement du Québec à se jeter dans l’arène en créant une ZIS pour contourner la réglementation municipale, nécessaire pour lui permettre d’acheminer les déchets de la Ville vers d’autres « lieux d’enfouissement technique » (LET).La Ville de Drummondville a déposé en réaction à ces décrets un pourvoi en contrôle judiciaire qui vient d’être accueilli par la juge de la Cour supérieure, , laquelle est d’avis que le décret contesté est déraisonnable, donnant ainsi raison à Drummondville.Me Caroline Charron, agissant pour la ville, explique à Droit-Inc que le renversement d’un décret provincial n’est pas chose aisée. « Le fardeau est lourd et la fenêtre d’intervention est restreinte pour quiconque intente une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et de nullité d’un décret ».Me Charron ajoute qu’une demande d’appel est « envisageable », comme c’est le cas de tous les dossiers complexes et d’envergure.La juge Desfossés rappelle dans son jugement que la ZIS sert à résoudre une « problématique urgente ou grave », reprochant à Québec de vouloir en faire un outil de gestion à long terme. Elle a aussi estimé que le périmètre adopté par le gouvernement était « supérieur » à ses besoins réels.Le jugement n’étant pas encore en vigueur, le gouvernement du Québec a la possibilité d’adopter un nouveau décret à condition que celui-ci soit conforme à la loi.La mairesse de Drummondville,, évoque une « victoire », dont elle est très fière.« Nous avions dit à la population de Drummondville que nous allions aller jusqu’au bout de nos recours. Nous l’avons fait, et ce jugement vient confirmer que nous avions toute la légitimité de réclamer l’annulation du décret », écrit-elle sur LinkedIn.Consciente que cette « victoire juridique » n’est pas une « victoire environnementale », la mairesse Lacoste invite à une discussion « nationale » sur la gestion des matières résiduelles.« Oui, nous aurions dû réfléchir collectivement à la question de la gestion des matières résiduelles, au Québec comme ailleurs, depuis longtemps déjà. Le rapport du BAPE révèle que plusieurs lieux d'élimination arriveront, d'ici quelques années, à la limite de leur capacité, qui ce qui laissera les collectivités qui en dépendent aux prises avec l'obligation de trouver impérativement des solutions de remplacement », souligne-t-elle.Source : Stéphanie Lacoste / LinkedInLe jugement retient également l’attention de Me Pascal Marchi, qui s’est permis quelques commentaires sur la plateforme LinkedIn. Me Marchi, chef de la division des affaires juridiques de la Ville de Saint-Jérôme , rappelle en l'occurrence que le jugement encadre le pouvoir du gouvernement de contourner la réglementation d’urbanisme en imposant une ZIS.Source : Pascal Marchi / LinkedIn.