Theodora Bajkin. Sources: LinkedIn

a-t-elle trouvé chaussure à son pied ? Elle exerce maintenant chez Tremblay Parent avocats & avocates.« L'équipe offre une diversité d'expertises en droit du travail avec des avocats d'expérience, notamment en relations de travail, en santé et sécurité, dans les enquêtes en harcèlement et encore plus », a déclaré la principale intéressée sur LinkedIn.Le cabinet Tremblay Parent a vu le jour en mars dernier quand huit avocats de Cain Lamarre ont quitté le cabinet . Il est le premier cabinet régional spécialisé exclusivement en droit du travail au Saguenay.La Barreau 2021, qui a été candidate l'été dernier pour le Parti libéral du Canada dans Rivière-du-Nord, a complété son stage en droit à la Banque Nationale en décembre.Me Bajkin a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal. Elle détient un certificat en gestion de la coopération et des conflits en milieu de travail.Très impliquée, elle a été administratrice de l’organisme DéfPhys Sans Limite entre juin 2020 et juin 2021. Elle préside aussi le Conseil d’administration de la Coop Droit de l’Université de Montréal depuis novembre 2020.Elle est depuis mars 2022 commissaire à l’assermentation pour le Centre de lutte contre l’oppression des genres. Elle est aussi vice-présidente de la Commission-Jeunesse du PLQ depuis septembre dernier.