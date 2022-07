Cynthia Coutu. Source: LinkedIn

Où s’en va? Chez Biron Groupe Santé !L’ancienne avocate de Dunton Rainville, où elle a travaillé de novembre 2019 à juin 2022, occupe désormais le poste de conseillère juridique pour l’entreprise de Brossard réputée pour son laboratoire médical et ses services d’imagerie médicale, de soins du sommeil, de santé en entreprise et de génétique.La Barreau 2016 est bachelière en droit de l’Université Laval. Me Coutu a été avocate chez Lavery de juillet à octobre 2016, avant de se joindre à Rivest Schmidt pendant huit mois. Elle a ensuite œuvré chez Monty Sylvestre et BGO Légal, avant de travailler chez Dunton Rainville pendant près de trois ans.Me Coutu a été assistante de recherche à l’Université Laval entre 2013 et 2015. Elle a aussi complété un stage de cinq mois à la Direction des affaires juridiques et législatives du ministère de la Justice, en 2014.