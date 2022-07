Audrey Gibeault, Étienne Brassard et Gabrielle Ahélo. Source: Site web de Lavery

L’entreprise américaine Resonetics a mis la main sur la totalité des actions d’Agile MV, une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux.Agile MV est notamment reconnu dans les domaines de l’électrophysiologie cardiaque, de la cardiologie interventionnelle, de la radiologie interventionnelle, de la pneumologie interventionnelle, de la gastro-entérologie interventionnelle, de la gestion interventionnelle de la douleur et de la neurologie interventionnelle.L’associée de Lavery,, a représenté la société québécoise dans le cadre de cette transaction, qui a nécessité la mise en place d’une « planification fiscale complexe ». C’est l’associé, également chez Lavery, qui a mené cette transaction en droit des affaires.Mes Gibeault et Brassard étaient principalement épaulés dans cette transaction par. Ils ont été assistés part etResonetics est spécialisée dans les solutions d'ingénierie et de fabrications avancées pour l'industrie des sciences de la vie, la découpe laser, le meulage sans centre, le traitement du nitinol, les tubes à paroi mince en acier inoxydable et en métal précieux, l'usinage photochimique, la microfluidique, les solutions de capteurs et l'énergie médicale.