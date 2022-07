Yves Nadon. Source: De Grandpré Chait

Quand un cabinet recrute un gestionnaire d’expérience, que compte-t-il obtenir qu’un avocat n’aurait pas apporté?De Grandpré Chait a nomméà titre de directeur général du cabinet. Ce gestionnaire de carrière compte plus de 25 ans d’expérience dans des rôles à la haute direction de firmes, majoritairement des entreprises de services professionnels et de services conseils.Yves Nadon a notamment œuvré 11 ans comme directeur financier chez FPInnovations, un organisme de recherche-développement à but non lucratif qui vise à améliorer la compétitivité du secteur forestier canadien. Il vient de passer trois années comme vice-président aux opérations dans le cabinet d’architecture Provencher-Roy.Son arrivée a été motivée par « la volonté d’amener un gestionnaire de carrière, qui a des compétences spécifiques en administration de firme, souligne-t-il. Il s’agit aussi de libérer les avocats qui assumaient ces tâches, pour qu'ils puissent se concentrer davantage sur leur pratique. »« Ma responsabilité est de mettre en place la vision et le plan stratégique que le conseil d’administration et les associés ont déterminé », explique Yves Nadon. Au quotidien, sa tâche sera de gérer le cabinet, incluant la supervision des fonctions administratives.C’est qu’avant l’arrivée d’Yves Nadon, des avocats se partageaient les responsabilités de la direction générale. « Avec la croissance, le cabinet a réalisé que cela prenait quelqu’un qui détenait des compétences spécifiques », pointe M.Nadon.Or, « la gestion d’entreprise est un métier en soi », poursuit celui qui considère détenir « les compétences complémentaires qui vont permettre de contribuer à la croissance de l’entreprise, et s’assurer de sa pérennité sur le long terme. »Serait-ce un atout de ne pas être un avocat pour diriger un cabinet d’avocats? « Le fait de ne pas être avocat permet de prendre du recul, dit-il. C’est un avantage de regarder les choses avec l’expérience vécue dans d’autres firmes. Si on veut se différencier, il est bon d’avoir des comparaisons avec des entreprises extérieures. »La différence entre le monde juridique et les secteurs d’activité qu’Yves Nadon a pratiqué juridique ne l’effraie pas. « L’acte professionnel est totalement différent, mais il y a une grande ressemblance avec la gestion et les processus d’affaires des firmes de services professionnels et de services conseils. »De son côté, Yves Nadon dit avoir été séduit par la « très bonne réputation » de De Grandpré Chait. « La réputation est la fondation qui assure la récurrence des revenus. »Le directeur général a aussi été attiré par la croissance que connaît le cabinet, tant organique que par acquisitions, malgré le contexte de deux années de pandémie.Yves Nadon apprécie également les valeurs véhiculées par le cabinet, qu’il décrit comme étant à l’échelle humaine. « On ne sent pas de silo, pas de hiérarchie; les portes sont ouvertes », illustre-t-il. « Les gens sont reconnus pour leur contribution, peu importe leur niveau et leur rôle dans l’entreprise. C’est important de maintenir ça, parce que cela fidélise les gens, et cela en attirera d’autres dans le futur. C’est essentiel dans un contexte de croissance et de pénurie de main d'œuvre. »Yves Nadon détient un baccalauréat en sciences appliquées en informatique de gestion de l’UQAM, et une maîtrise en administration des affaires de la John Molson School of Business de l’Université Concordia. Il est administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.