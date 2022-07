Charles Ceelen-Brasseur. Source: LinkedIn

L’équipe d’Olivia Capital s’agrandit ! L’entreprise montréalaise a mis la main surcomme Directeur des affaires juridiques.L’ancien avocat de Lavery, où il a passé sept ans dont cinq à titre d’avocat et trois à titre de stagiaire et d’étudiant, est en poste depuis le début du mois.Oliva Capita se décrit comme une société de gestion montréalaise fondée par des entrepreneurs, spécialisée dans le placement privé et le capital de risque.À travers ses investissements, elle vise à accélérer leur croissance et dynamiser les opérations des sociétés détenues dans son portefeuille.Le Barreau 2017 a consacré sa pratique chez Lavery dans les domaines du financement privé, des fusions et acquisitions ainsi que du droit des sociétés.Il a notamment aidé plusieurs startups en phase de démarrage, de croissance ou de sortie.Me Ceelen-Brasseur a complété sa formation en droit à l’Université McGill.Source : Olivia Capital / LinkedIn.